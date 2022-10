La inesperada despidida de Laurita Fernández: "Se superponen horarios"

La famosa conductora anunció su baja de un importante ciclo y explicó los motivos.

Laurita Fernández anunció su despedida de un importante ciclo. La famosa conductora confirmó que una etapa laboral se cierra de cara a nuevos proyectos profesionales. Precisamente, el fin del programa se dará esta misma semana.

Los rumores ya se habían instalado hace unos días atrás, cuando Pablo Montagna aseguró que Fernández daría por finalizado uno de sus trabajos en los medios. "A raíz de nuevos proyectos y que se superponen horarios el viernes Laurita Fernández deja Radio Metro", aseguró el periodista sobre el futuro de la también bailarina.

La conductora estrenó su ciclo radial el año pasado, al que llamó Decimetro y realizó junto a Gabriel Schultz, de lunes a viernes de 9 a 13 hs. Sin embargo, este ciclo, al menos como surgió en sus inicios, llegará a su fin el próximo viernes 28 de octubre.

En este marco, Montagna amplió la información en Twitter y citó la conversación que tuvo con Laurita Fernández para confirmar su salida de la radio. "Hay cosas que estoy planeando a futuro y necesito disponer de este tiempo", dijo la conductora al periodista de espectáculos.

El fuerte descargo de Laurita Fernández en El Trece: "Me incomoda"

Laurita Fernández decidió romper el silencio y dialogó con la prensa. La reconocida conductora de Bienvenidos a Bordo fue consultada sobre su relación sentimental con un productor de El Trece y realizó un fuerte descargo con un particular pedido.

Luego de que se viralizaran imágenes de Laurita besando a Claudio Brusca -más conocido como "El Peluca"-, que se desempeña como productor del programa que ella misma conduce, Laurita dialogó con Socios del Espectáculo y manifestó entre risas: "Qué se yo… No sé, no tengo nada que decir".

Ante la insistencia del reportero, la animadora indicó: "Compartimos una salida y nada..., no sé qué decir. Es un nada de ponerle como rótulos y títulos a situaciones que suceden en la vida, y punto". Sin embargo, el periodista le preguntó sin vueltas: "¿Chaparon como aseguran? ¿El que calla otorga?". "Qué se yo, ja, no sé...", respondió, entre risas.

Luego, otro periodista le consultó: "¿Te gusta? ¿Es el tipo de hombre que te atrae? ¿Tiene cualidades que te pueden atraer más allá de lo laboral?". "No sé, me incomoda... ¿Por qué apurarse a situaciones?", contestó Laurita, sin filtro. "Hay que disfrutar, no sé si va o no, está todo más que bien... es un sol y no le hacemos mal a nadie", añadió.