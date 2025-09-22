Jorge Rial destapó la verdad sobre el futuro de Javier Milei: "Se va a la mierda"

Jorge Rial cuestionó nuevamente al gobierno de Javier Milei.

Jorge Rial encendió la polémica con una explosiva editorial en Argenzuela (Radio 10) en la que cuestionó con dureza las últimas medidas económicas y el manejo del gobierno de Javier Milei. Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y reavivaron el debate sobre la estrategia económica del oficialismo y el rol de los empresarios financieros cercanos al poder.

“Toda esta movida que está pasando y estamos sufriendo ahora es solamente para los que especularon y ganaron mucha guita con lo que llamaron el carry trade durante estos meses”, disparó el periodista, señalando a los empresarios beneficiados.

Sin filtros, Rial agregó: “Todos amigos de Caputo y Milei. Son todos delincuentes. Esto fue para que pudieran desarmar sus negocios e irse con ganancias porque esto se va a la mierda. Por otro lado necesitan guita. Fíjense todo lo que pasó en las últimas semanas. Todo es para recaudar. Lo de ahora también es para recaudar. Entonces, está claro que el 95% de la población está cagada y es odiada por este gobierno”.

¿Qué es el carry trade?

El carry trade es una operación financiera en la que los inversores ingresan capital en un país para aprovechar altas tasas de interés y obtener ganancias rápidas en moneda local. Luego, cambian esos fondos nuevamente a dólares u otra divisa, llevándose las utilidades. Esta práctica, muy común en economías inestables, suele generar fuertes movimientos especulativos y puede provocar bruscas salidas de capital, dejando un impacto negativo en la economía real.