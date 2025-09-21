No fue nadie: el fracaso de la marcha en apoyo a Milei

Militantes libertarios realizaron una movilización a Plaza de Mayo este domingo para "apoyar" al presidente Javier Milei, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de la crisis cambiaria. Sin embargo, la convocatoria no fue la esperada.

El video para llamar a movilizar se había hecho con un video realizado con inteligencia artificial que se difundió por las redes sociales. "El domingo 21 de septiembre vení a Plaza de Mayo para apoyar a nuestro Presidente", decía una de las imágenes creadas en ese video.

"Vení con la familia y traé una bandera o camiseta de Argentina. Compartí este video en tus redes sociales", añadió el video, que concluyó: "Viva la libertad, carajo".

No obstante, aunque en el video hecho con inteligencia artificial se veía una multitud en las inmediaciones de la Casa Rosada, la realidad fue muy distinta: un puñado de militantes se acercó para cantar Panic Show y Muchachos, el icónico tema de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La encuesta que preocupa a Milei en medio de la crisis

En paralelo a la fallida movilización, se conoció una nueva encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dirigido por Roberto Bacman, realizada especialmente para Página 12, que reveló que el gobierno de Milei atraviesa su peor momento desde el 10 de diciembre de 2023.

Actualmente, la imagen positiva del Presidente es del 39,2%, mientras que la percepción negativa se posiciona en el 59,5%. De manera paralela, el 53,4% de los encuestados califica su desempeño como “muy malo”, revelando un sentimiento que se asemeja más a la “bronca” que a la simple disconformidad.