Jorge Rial y el mayor miedo de Milei por los escándalos: "Hay más".

Después de los ataques del Gobierno, el periodista Jorge Rial advirtió que "hay más" pruebas, tras la difusión de audios de funcionarios. Qué dijo Rial sobre el presidente Javier Milei.

El lunes, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia en la que pidió allanar el estudio de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Ahora, Rial expresó en diálogo con Eltrece: "La corrupción les acaba de saltar como pus".

En paralelo a la denuncia, el juez Patricio Maraniello dictó una cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido grabados en Casa Rosada. "La verdad que ese audio, que no sé ni cómo fue grabado, me parece lo menos grave. ¿Habrá algo más que ellos saben? No lo sé", dijo y continuó: "Son graves todas las pruebas de corrupción que ya hay. Y las que están por salir todavía, que faltan, son graves".

Consultado sobre si, efectivamente, presentaría más pruebas, aseguró que "claro que hay más" y sentenció: "Estamos hablando de pruebas contundentes de que le robaron la guita a los discapacitados".

Jorge Rial y el mayor miedo de Milei por los escándalos: "Hay más".

La pregunta por la custodia

Además, le preguntaron si pediría custodia ante los ataques del Gobierno nacional. "¿Por qué custodia? Cero. Ustedes me vieron bajar solo del auto. ¿Por qué voy a pedir custodia? Si no soy un delincuente ni un testigo protegido", contestó.

El lunes, en el programa que conduce en C5N, Rial denunció una grave amenaza: en la puerta de su domicilio, apareció un auto Ford Falcon, al que se vincula con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar.