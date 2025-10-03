La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 3 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 3 de octubre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 3 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 3 de octubre de 2025.
Hace 4 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 5174
- 1: 5174
- 2: 5725
- 3: 3898
- 4: 6862
- 5: 4318
- 6: 8352
- 7: 4247
- 8: 0731
- 9: 6360
- 10: 4623
- 11: 4463
- 12: 3364
- 13: 6001
- 14: 5607
- 15: 6969
- 16: 8336
- 17: 6768
- 18: 2356
- 19: 9804
- 20: 7354
Letras de la Nacional: I C M R
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 5898
- 1: 5898
- 2: 2681
- 3: 0962
- 4: 3782
- 5: 7716
- 6: 2877
- 7: 6441
- 8: 2631
- 9: 1946
- 10: 9611
- 11: 9155
- 12: 6327
- 13: 9027
- 14: 1856
- 15: 5557
- 16: 9258
- 17: 8999
- 18: 1411
- 19: 7613
- 20: 0260
