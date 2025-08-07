EN VIVO
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 7 de agosto de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 7 de agosto de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 7 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 5198

  • 1: 5198
  • 2: 6145
  • 3: 2042
  • 4: 0986
  • 5: 9901
  • 6: 9407 
  • 7: 1441
  • 8: 4087
  • 9: 2597
  • 10: 0552
  • 11: 1380
  • 12: 7849
  • 13: 7209
  • 14: 9713
  • 15: 6127
  • 16: 0782
  • 17: 8329
  • 18: 6959
  • 19: 5779
  • 20: 1316

Letras de la Nacional: E O T X

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 7657

  • 1: 7657
  • 2: 1368
  • 3: 3822
  • 4: 6278
  • 5: 6774
  • 6: 4466
  • 7: 3115
  • 8: 4926
  • 9: 1453
  • 10: 6466
  • 11: 1175
  • 12: 5736
  • 13: 7937
  • 14: 3427
  • 15: 5410
  • 16: 0098
  • 17: 4148
  • 18: 5024
  • 19: 2773
  • 20: 3349

A la cabeza en Santa Fe: 4143

A la cabeza en Córdoba: 3218

A la cabeza en Entre Ríos: 0285

 

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 6960

  • 1: 6960
  • 2: 8550
  • 3: 0857
  • 4: 8613
  • 5: 7054
  • 6: 6720
  • 7: 5171
  • 8: 6696
  • 9: 5047
  • 10: 9372
  • 11: 0532
  • 12: 4385
  • 13: 1912
  • 14: 0665
  • 15: 2686
  • 16: 8139
  • 17: 7472
  • 18: 4519
  • 19: 7766
  • 20: 0393

Letras de la Nacional: O J P W

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 3463

  • 1: 3463
  • 2: 9026
  • 3: 287
  • 4: 5859
  • 5: 7628
  • 6: 0873
  • 7: 9449
  • 8: 6403
  • 9: 2969
  • 10: 2635
  • 11: 4470
  • 12: 0243
  • 13: 3780
  • 14: 5175
  • 15: 1696
  • 16: 4372
  • 17: 1734
  • 18: 2471
  • 19: 2983
  • 20: 5759

A la cabeza en Santa Fe: 1824

A la cabeza en Córdoba: 1894

A la cabeza en Entre Ríos: 1748

