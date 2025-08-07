La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 7 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 7 de agosto de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 7 de agosto de 2025.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 5198
- 1: 5198
- 2: 6145
- 3: 2042
- 4: 0986
- 5: 9901
- 6: 9407
- 7: 1441
- 8: 4087
- 9: 2597
- 10: 0552
- 11: 1380
- 12: 7849
- 13: 7209
- 14: 9713
- 15: 6127
- 16: 0782
- 17: 8329
- 18: 6959
- 19: 5779
- 20: 1316
Letras de la Nacional: E O T X
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 7657
- 1: 7657
- 2: 1368
- 3: 3822
- 4: 6278
- 5: 6774
- 6: 4466
- 7: 3115
- 8: 4926
- 9: 1453
- 10: 6466
- 11: 1175
- 12: 5736
- 13: 7937
- 14: 3427
- 15: 5410
- 16: 0098
- 17: 4148
- 18: 5024
- 19: 2773
- 20: 3349
A la cabeza en Santa Fe: 4143
A la cabeza en Córdoba: 3218
A la cabeza en Entre Ríos: 0285
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 6960
- 1: 6960
- 2: 8550
- 3: 0857
- 4: 8613
- 5: 7054
- 6: 6720
- 7: 5171
- 8: 6696
- 9: 5047
- 10: 9372
- 11: 0532
- 12: 4385
- 13: 1912
- 14: 0665
- 15: 2686
- 16: 8139
- 17: 7472
- 18: 4519
- 19: 7766
- 20: 0393
Letras de la Nacional: O J P W
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 3463
- 1: 3463
- 2: 9026
- 3: 287
- 4: 5859
- 5: 7628
- 6: 0873
- 7: 9449
- 8: 6403
- 9: 2969
- 10: 2635
- 11: 4470
- 12: 0243
- 13: 3780
- 14: 5175
- 15: 1696
- 16: 4372
- 17: 1734
- 18: 2471
- 19: 2983
- 20: 5759
A la cabeza en Santa Fe: 1824
A la cabeza en Córdoba: 1894
A la cabeza en Entre Ríos: 1748
Trending
Las más vistas