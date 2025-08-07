Resultado del Quini 6: estos fueron los números de la suerte

El último sorteo del miércoles dejó varios ganadores del Quini 6 con cinco aciertos, quienes se repartieron premios importantes. En el Siempre Sale, 86 apostadores ganaron $2.464.796,09 cada uno con los números 04 - 11 - 27 - 32 - 41 - 45. Sin embargo, los pozos principales en las modalidades Tradicional, Segunda y Revancha quedaron vacantes, acumulando sumas millonarias para este domingo.

Por ejemplo, en el Tradicional, el pozo de $803.307.859,20 no tuvo ganadores, mientras que en la Segunda modalidad quedó vacante un pozo aún mayor, de $1.117.664.452,80. En la Revancha, los $1.681.471.180,80 tampoco encontraron dueño. Esto hace que la expectativa para el sorteo aniversario sea enorme, con millones de pesos en juego y la posibilidad latente de cambiar la vida de alguien para siempre.

Resultados del Quini 6: controlá tu jugada

Tradicional: 00 - 18 - 26 - 29 - 32 - 42

La segunda: 07 - 22 - 25 - 27 - 38 - 45

Revancha: 16 - 24 - 33 - 34 40 - 44

Siempre Sale: 04 - 11 - 27 - 32 - 41 - 45

Sorteo extra: 00 - 07 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 32 - 33 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 45

El próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo récord

Gran expectativa por el sorteo récord del próximo domingo

Este domingo 10 de agosto, el Quini 6 celebra sus 37 años con un sorteo especial que promete emocionar a millones de argentinos. Con un pozo total estimado en $8.500 millones, la tradicional lotería de Santa Fe se prepara para uno de los eventos más esperados del año, con la modalidad “Sale o Sale” que ofrece $4.000 millones asegurados para un afortunado ganador.

La campaña aniversario tiene un rostro conocido: Soledad Pastorutti, quien se sumó como imagen para transmitir la cercanía y alegría que representa el Quini 6. Según Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, “son verdaderos hitos para nuestros apostadores". "Y esta edición aniversario llega con un condimento especial: el pozo más grande de los últimos años y una campaña potente que emociona y convoca”, agregó.

Di Lena destacó además que “estos sorteos especiales dinamizan la actividad de las agencias y reafirman al Quini 6 como un clásico indiscutido. Desde la Lotería acompañamos con fuerza esta fecha porque sabemos lo que representa para la gente”.

El sorteo de este domingo se realizará a las 21.15 horas y el valor total del cupón es de $4.000. La expectativa está más que encendida, ya que además del pozo millonario, la modalidad “Sale o Sale” garantiza que alguien se llevará una suma récord de $4.000 millones.