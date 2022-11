Ganó 30 millones en el Quini 6 y no lo encuentran: qué pasa si no aparece

Una persona ganó nada menos que 30 millones de pesos en el Quini 6 y lo buscan de manera desesperada. Qué ocurrirá si no aparece para cobrar el dinero del premio.

En el mundo de las apuestas hay historias verdaderamente insólitas. En la ciudad de Jesús María (Provincia de Córdoba), una persona logró ganar 30 millones de pesos en el Quini 6, pero increíblemente no aparece por ningún lado para cobrar el premio.

De acuerdo a lo que comentó un agenciero de dicha ciudad, su local vendió el ticket ganador en la Lotería de Santa Fe. Sin embargo, y hasta el momento, no hubo nadie que reclamara el dinero. "No aparece. Tenemos al ganador del Quini 6, el único ganador del país de un sorteo que se cumple el plazo para cobrar el premio el próximo lunes (7 de noviembre). El próximo lunes, en horario bancario, ya no tiene más chances", advirtió Juan Aznar.

"Son 30 millones de pesos en el premio. Estamos con una gran expectativa en Jesús María. Todos están esperanzados con que aparezca el ganador de dicho premio", agregó el agenciero, quien dejó en claro que le encantaría que el ganador se presente para retirar el dinero.

Una persona ganó la lotería en Córdoba, pero no retiró el premio.

Qué pasa si el ganador no retira el premio del Quini 6

De acuerdo a lo que indican las reglas del juego, si el ganador del Quini 6 no se presenta para retirar el premio de los 30 millones de pesos, el dinero volverá a los organizadores de la lotería. En este caso, volvería para la Lotería de Santa Fe.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.

Ganó la Quiniela y se arrepintió: "No puedo"

En los últimos días, la historia de Anoop se hizo viral a raíz de una publicación que se hizo viral en Facebook: ganó 300.000 dólares y luego se arrepintió. El hecho ocurrió precisamente en Kerala (India). Allí, Anoop participó de un juego de la Quiniela y logró llevarse un premio mayor. Sin embargo, y según explicó, todo lo que vivió después fue un calvario, ya que mucha gente de su ciudad comenzó a perseguirlo para pedirle dinero.

Con mucha tristeza, Anoop anunció que debió mudarse varias veces de hogar por la constante persecución: "Tengo que seguir cambiando de casa. Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera, la gente encontró ese lugar y vino allí. Ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien".

En tanto, el hombre dejó en claro que ya no le queda absolutamente nada del premio que ganó: "No puedo llevar a mi hijo al hospital porque la gente está viniendo y buscando ayuda. Ni siquiera tengo dinero". Por otra parte, advirtió que sus vecinos y vecinas ya están cansados de que se junte gente en su casa para pedirle dinero.