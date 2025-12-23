Quini 6 en Navidad: el horario especial del sorteo

El Quini 6 no se sorteará en su horario clásico el miércoles 24 de diciembre.

Este miércoles 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, la Lotería de Santa Fe realizará una edición especial del sorteo N.º 3333 del Quini 6, adelantando la hora habitual para que se lleve a cabo a las 19:00 en lugar de las 21:15 habituales.

La modificación en el horario responde a la fecha especial y busca facilitar la participación de los apostadores en una jornada tan particular. Además, el valor de la apuesta para esta ocasión se redujo a $ 2.500, tras haber alcanzado los $ 6.000 en el último sorteo extraordinario.

Los interesados podrán seguir el sorteo en vivo a través de varios canales, entre ellos Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 de Paraná y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe, lo que garantiza una amplia cobertura para quienes quieran vivir la emoción en tiempo real.

De cuánto es el próximo pozo del Quini 6

En cuanto al pozo, se estima que el acumulado será de $ 6.700 millones repartidos en los siguientes montos:

Tradicional Primer Sorteo: $ 3.680.000.000

La Segunda: $ 850.000.000

Revancha: $ 1.790.000.000

Siempre Sale: $ 250.000.000

Extra: $ 130.000.000

Cuánto sale el Quini 6 de Navidad

Las boletas están disponibles en agencias oficiales de lotería y quiniela en todo el país, con un detalle en el precio: $ 2.500 por jugada, que se distribuyen en Tradicional y La Segunda a $ 1.250, Revancha a $ 625 y Siempre Sale a $ 625. Por la modificación del horario, el cierre de ventas será a las 17:30 del mismo miércoles, aunque este horario puede variar según la jurisdicción.

En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45, participando en las diferentes modalidades disponibles. El Quini 6, que funciona desde 1988, es uno de los juegos de azar más populares en Argentina, con un sistema poceado que reparte premios proporcionales a la recaudación.

Se espera que para este sorteo especial se alcancen alrededor de 1.200.000 apuestas en todo el país, con un pozo acumulado estimado en 6.700 millones de pesos, un monto que atrae a miles de jugadores con la esperanza de llevarse el premio mayor.

Cómo se gana el Quini 6

El funcionamiento es sencillo: durante el sorteo se extraen las bolillas y si un jugador acierta los seis números en cualquiera de las modalidades, gana el premio mayor. También se premian combinaciones con cinco y cuatro aciertos, lo que amplía las chances de obtener algún reconocimiento.

