Pronóstico del tiempo: preocupación por el clima en la Argentina

En las últimas semanas, el clima ha estado complicado en Buenos Aires y en distintas provincias del país. El calor y la falta de lluvias han afectado al sector agrícola y, para colmo, en los próximos días también volverá a sufrir otro duro golpe. Es que se estima que volverán a tocar jornadas con altas temperaturas.

¿Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense? De acuerdo a lo que informaron en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 16; mientras que habrá una máxima de 30 grados. Por la mañana, el cielo estará algo nublado, y por la tarde-noche estará parcialmente nublado.

En cuanto a la situación del clima que preocupa al sector agrícola, hubo un desmejoramiento del estado de la soja y el maíz. De acuerdo a lo que advirtió la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), en caso de que la situación continúe de la misma forma, podría afectar el desarrollo e impactar en los rindes. Según el Informe Climático Semanal de dicha entidad, "se completará el paso del frente que hizo su entrada en la etapa anterior, provocando lluvias abundantes sobre el norte del área agrícola, y valores moderados a escasos sobre el resto de su extensión".

En ese sentido, desde la Bolsa de Comercio de Rosario pronosticaron que "se espera que siga habiendo continuidad de los desarrollos desde Córdoba hacia el norte del país en los próximos días". Y agregaron: "Los modelos muestran alguna probabilidad de lluvias para la región central, aunque muy limitados para el sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Lo bueno es que vuelven a activarse señales de lluvias en un momento donde cada milímetro es esencial para los cultivos. Junto con el frente avanzarán los vientos del sur, provocando un descenso térmico sobre el sur y el centro del área agrícola, pero sin alcanzar su extremo norte".

. A continuación soplarán los vientos del trópico, provocando temperaturas máximas muy elevadas en el centro del área agrícola, mientras las zonas serranas del oeste y el litoral atlántico observarán registros menos intensos.En tanto, la BCR indicó:

Cómo está la cosecha de maíz y de soja con la situación del clima:

El corredor de granos Esteban Moscariello manifestó en su cuenta de Twitter que "se espera un nuevo recorte productivo para la Argentina, y si no llueve en los próximos días no se descartan más recortes". A la fecha, el 40,8% de la superficie de soja de primera inicia su llenado de grano, mientras que 14,9% de los planteos de segunda se encuentra en plena formación de vainas.



Por el lado del maíz, la cosecha avanzó 1,1 puntos porcentuales durante la semana y se ubicó en 1,9% del área recolectable; así, se trillaron 110.000 hectáreas de las 6,3 millones de hectáreas implantadas con el cereal. Cabe resaltar que la BCBA mantuvo la estimación de producción del cereal en 46 millones de toneladas, aunque advirtió que si persisten la falta de lluvias y las altas temperaturas en el este del área agrícola podría afectar el rinde potencial del maíz tardío.



Por último, la cosecha de girasol ya cubrió el 26,3% del área cosechable con un rendimiento promedio a nivel nacional de 20,9 quintales por hectárea, y con una producción proyectada en 2,7 millones de toneladas. En este caso, a pesar del agudo déficit hídrico que soportó el cultivo, en particular en el NEA. el girasol salió "airoso". Alberto Bressan, productor de Malabrigo (Provincia de Santa Fe), explicó que "por la falta de humedad no logramos tener una correcta implantación y la extrema sequía provocó un faltante de plantas; pero el girasol es el que mejor se comporta en estas condiciones difíciles".