La vidente "Venus Psíquica" predijo cómo le irá a la Argentina en 2026: las impactantes predicciones

De lo viral a lo mediático: cómo Venus Psíquica alcanzó notoriedad anticipando hechos políticos y deportivos

Las visiones de Venus Psíquica han generado un fuerte impacto en redes sociales y en la opinión pública de Argentina. La vidente uruguaya se hizo conocida por sus predicciones sobre política y deporte, y recientemente sorprendió al anunciar que el país experimentará un cambio económico y social una vez que Javier Milei deje la presidencia.

El camino de Venus Psíquica a la popularidad

Detrás del nombre artístico Venus Psíquica está Rosa Pascal, una vidente uruguaya que ganó notoriedad por anticipar dos acontecimientos de gran repercusión: el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales y la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Su estilo directo y la difusión constante de sus mensajes a través de TikTok y otras plataformas hicieron que se convirtiera en una figura viral. Hoy es seguida por miles de usuarios que buscan conocer sus vaticinios sobre el futuro político, económico y social de la región.

Las predicciones sobre Javier Milei y la Argentina

En sus más recientes visiones, Venus Psíquica aseguró que el rumbo de Argentina mejorará una vez que Javier Milei ya no esté en el poder. Según explicó, visualizó un escenario en el que el Presidente renunciaría entre octubre y noviembre de 2025, en medio de conflictos judiciales y posibles escándalos relacionados con denuncias de corrupción.

La vidente describió que al “entrar en el alma” del mandatario observó escenas de gran tensión personal, donde aparecía gritando y perturbado frente a su hermana Karina, a quien definió como una figura “más dura y oscura” en términos espirituales.

Estas afirmaciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales, tanto entre quienes creen en sus visiones como entre quienes mantienen una postura escéptica.

Un futuro de crecimiento económico para Argentina, según Venus Psíquica

Más allá de la política, la vidente puso el foco en la economía del país. En una de sus transmisiones afirmó que los últimos meses de 2025 marcarían el inicio de una recuperación, la cual se profundizaría durante 2026.

Predicciones sobre Milei: la renuncia presidencial y los conflictos que marcarían los últimos meses de su mandato

De acuerdo con sus predicciones, la mejora se daría de manera paulatina, con un crecimiento sostenido en distintos sectores. Destacó especialmente el papel de los recursos naturales del interior del país, que, según sus visiones, serán clave para generar riqueza. También adelantó que Argentina establecerá vínculos comerciales con potencias internacionales, fortaleciendo su posición en áreas como la energía y la tecnología.

“Los suelos del interior de Argentina van a dar dinero”, afirmó, agregando que el país tendrá un “crecimiento muy grande” que se consolidará a partir de 2026.

Una voz que divide opiniones

El fenómeno de Venus Psíquica pone en evidencia cómo las creencias esotéricas y las redes sociales se entrecruzan en la actualidad. Mientras algunos consideran sus visiones como un faro de esperanza en medio de la crisis, otros cuestionan la veracidad de sus mensajes y los califican como simples especulaciones.

Sin embargo, el impacto mediático es innegable: sus anuncios logran instalarse en la agenda pública y movilizan la conversación sobre el futuro político y económico del país.

Más allá de la política, un símbolo cultural

La historia de Rosa Pascal trasciende lo meramente esotérico. Su figura representa un fenómeno cultural en Argentina, donde las voces alternativas encuentran eco en tiempos de incertidumbre. Sus predicciones sobre Javier Milei y el futuro económico del país seguirán generando debate, reflejando la fascinación que despiertan quienes aseguran tener la capacidad de ver más allá de lo evidente.