Lisboa diseñará un nuevo mecanismo que garantice la seguridad del funicular tras accidente

El ayuntamiento de Lisboa encargó a un equipo de expertos el diseño de un nuevo mecanismo que garantice la seguridad del funicular Gloria, que sufrió un accidente mortal la semana pasada y permanecerá cerrado hasta su renovación, informó el lunes un funcionario municipal.

"Debemos garantizar la máxima seguridad", dijo a periodistas el vicepresidente del ayuntamiento, Filipe Anacoreta Correia, quien añadió que el país necesitaba tener la seguridad de que así era antes de que el funicular pueda reabrir.

El grupo incluirá a técnicos de la empresa municipal de transporte público Carris, que maneja el funicular, y a expertos de universidades, del organismo regulador de la ingeniería de Portugal y del laboratorio nacional de ingeniería civil LNEC, añadió Correia.

Durante una reunión extraordinaria, el consejo también votó a favor de dar al equipo de expertos la última palabra sobre cuándo era seguro reanudar el funcionamiento del funicular.

Según un informe preliminar, los problemas con un cable probablemente provocaron que el funicular, muy popular entre los turistas, se precipitara por una colina, matando al menos a 16 personas e hiriendo a otras 22 al estrellarse contra un edificio.

Según el informe, el accidente ocurrió en solo 50 segundos porque, aunque los frenos neumáticos y manuales estaban activados, no tenían capacidad suficiente para detener el funicular, y no había ningún otro sistema de seguridad redundante.

Gloria, inaugurado en 1885, es uno de los tres antiguos funiculares explotados por Carris y es utilizado tanto por turistas como por residentes locales.

La línea conecta el centro de Lisboa, cerca de la Plaza de los Restauradores, con el Bairro Alto y transporta a unos tres millones de personas al año.

