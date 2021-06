Viviana Canosa y Oscar Ruggeri fueron tentados por Juntos por el Cambio para las elecciones

La conductora televisiva y el exfutbolista podrían presentarse como candidatos para los comicios de medio término de este 2021 luego del sondeo de Juntos por el Cambio.

De cara a las elecciones de medio término de este 2021 en la Argentina, Juntos por el Cambio ya piensa en sus habituales candidatos "outsiders" de la política y en las últimas horas trascendieron dos personas muy conocidas mediáticamente y con un contundente perfil opositor al gobierno nacional. Se trata de Viviana Canosa y Oscar Ruggeri.

De acuerdo con la información revelada este martes por Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece, tanto la conductora televisiva como el exfutbolista fueron sondeados por una agrupación vinculada a Patricia Bullrich, la Presidenta del PRO, de cara a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 12 de septiembre y a las definitivas del 14 de noviembre.

El líder del programa reveló desde el habitual formato enigmático que “la agrupación que está midiendo a estas dos personas es cercana a Bullrich. No es Patricia Bullrich, pero es cercana a ella”. Además, detalló que “él es Oscar Ruggeri. Ayer lo llamé a Oscar, hablamos un rato, pero después cuando le pregunté no me contestó más”.

Con relación a la "Colorada", el periodista fue contundente: “Ella me confirmó que no para estas elecciones, pero sí tiene intenciones de presentarse a las elecciones en CABA en las próximas, para 2023. No de esta agrupación, pero sí de otras. Ella es Viviana Canosa”.

“Canosa y Ruggeri, convocados a hacer política. Viviana tiene intenciones, compartido con la tele. No sé si Oscar se va a animar por lo que lo conozco”, sentenció de Brito.

Los papelones mediáticos de Viviana Canosa en este 2021

En este 2021, fue protagonista tanto en los medios en general como en las redes sociales por haber pronunciado algunas frases desafortunadas contra el gobierno y contra el Presidente. Desde la pantalla de A24, ella se encargó de protagonizar un escándalo tras otro con ciertas afirmaciones como: "Alberto Fernández tiene que agradecer que no le prendemos fuego la Casa Rosada", "los argentinos somos todos unos pelotudos" y "tenemos las bolas llenas, nos van a encerrar nueve días de nuevo".

Por si fuera poco, en las últimas semanas amenazó con llevar a la Justicia y mandarle una carta documento a su colega Jorge Rial, quien se hizo eco de los rumores que indican que la "Colorada" está saliendo con el músico de cumbia "El Dipy", que se habría infiltrado como repartidor en el domicilio en el que vive junto a su hija para llevarle un medicamento: "No me operen más. No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, con cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... No lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija”.