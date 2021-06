La chicana de Ruggeri a Boca que sorprendió al Pollo Vignolo: "Hasta en eso River es distinto"

Mientras el Pollo Vignolo informaba la salida de Tevez, el Cabezón deslizó una crítica a la manera en la que el Xeneize despide a sus ídolos.

La salida de Carlos Tevez de Boca Juniors es un golpe duro al fútbol argentino. El último ídolo del Xeneize convocó a una conferencia de prensa para anunciar su desvinculación del club y a muchos les dolió su despedida por la puerta de atrás en medio de su enemistad con Juan Román Riquelme y todo el Consejo del Fútbol. Allí apuntó Oscar Ruggeri y dejó sin palabras al Pollo Vignolo en ESPN F90.

"Se van todos así los ídolos de Boca, ¿viste? No hay uno que se haya ido bien", comenzó el Cabezón, mientras desarrollaban en el programa la noticia de la salida de Tevez. El Pollo Vignolo le recordó que Martín Palermo si se fue bien del club, a lo que el campeón del mundo con Argentina en 1986 le respondió: "Si, Palermo, no me nombres más. El único".

En ese momento, el Cabezón hizo una pausa y disparó contra el Consejo del Fútbol: "Te digo de verdad, esta vez, creía que por haber jugadores de fútbol que esto no iba a pasar. Yo lo dije cuando llegó Riquelme, que Tevez iba a tener una despedida adentro de una cancha como corresponde. A Riquelme no le gustaba todo esto. Yo lo escuchaba que se quejaba de los tratos de (Daniel) Angelici y están haciendo exactamente lo mismo. Eso me extraña, de jugadores con jugadores".

Sus compañeros detallaban los conflictos internos que dominan la actualidad de Boca hace muchos años, cuando Ruggeri deslizó por lo bajo un comentario que Vignolo no se lo dejó pasar: "Hasta en eso River es distinto". El conductor frenó a todos sus colegas y pidió al Cabezón que explique por qué expresó esa idea.

"Yo estuve en la despedida de Alonso, de Francescoli, y en la de Ortega. Los tres jugadores más representativos de los tiempos modernos se despidieron como corresponde. Cavenaghi también lo despidieron bien. En Boca no quieren, no se por qué. El hincha los quiere despedir bien", expresó Ruggeri.

Carlos Tevez se va de Boca

Carlos Tevez convocó este viernes por la tarde a una conferencia de prensa en la que comunicará su decisión respecto de su futuro futbolístico, en medio de las versiones que lo ubican lejos de Boca Juniors, sea para retirarse como profesional o cerrar su carrear en la MLS de Estados Unidos. Justamente, el "Apache" pospuso para el fin de semana sus vacaciones familiares al país norteamericano y prepara una declaración oficial alrededor de las 18:00, luego de días de reflexión, en los que hubo un sinfín de especulaciones.

Si bien todavía no está dicho oficialmente y se espera por su conferencia de prensa por la tarde, todas las fuentes cercanas apuntan al mismo lugar: Carlos Tevez se va de Boca.