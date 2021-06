¡Se pudrió todo en PH! Karina Jelinek apuró a María O'Donnell: "Sos periodista"

Karina Jelinek destruyó a María O'Donnell durante PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff. El tenso momento que se vivió en Telefe.

Pocas veces se han visto momentos tan tensos en PH Podemos Hablar. Pese a que el programa se destaca por contar con una gran armonía, en la edición del último sábado, Karina Jelinek se enojó con María O'Donnell y le lanzó fuertes críticas. Ni siquiera Andy Kusnetzoff, conductor del exitoso ciclo, pudo evitar el papelón en la pantalla de Telefe.

En uno de los transcursos del programa, Andy le consultó a Jelinek cómo es su relación actual con su ex esposo Leonardo Fariña, quien estuvo implicado en una causa que involucra a Lázaro Báez. O'Donnell se metió en el medio de la conversación e indicó: "No, es un testigo protegido. Tiene una condena, pero es testigo protegido".

Karina, que se mostró un tanto sorprendida, le respondió al conductor: "No, no sé. Hace 11 años que no sé nada de él. Sé que tuvo un bebé". La participante de MasterChef Celebrity 2, quien se encontraba a su lado, expresó: "Ah, ¿sí?". Y la modelo agregó, con un tono irónico: "Sí, ¿no sabías eso? Ah". Kusnetzoff también reconoció que no estaba al tanto de la vida que lleva Fariña y añadió: "No, yo tampoco sabía".

Pese a la respuesta del presentador de PH, Karina Jelinek volvió a dirigirse a María O'Donnell y le marcó: "Sí, porque como sos periodista capaz que sabías". Un tanto incómoda, y con una mirada fulminante, la participante de MasterChef respondió: "No, no". Y la modelo continuó: "Ah... bueno, yo me enteré por comentarios que tuvo un bebé y que está de novio con una periodista".

Karina Jelinek también se ofendió con María O'Donnell por un debate que se desató en PH Podemos Hablar

Creer o reventar, hubo otro momento en PH Podemos Hablar en el que Karina Jelinek se ofendió por un comentario que hizo María O'Donnell. Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff le pidió a la mediática que hablara acerca de la posibilidad de que alquile un vientre para tener un hijo.

Karina Jelinek: "Una amiga pondría su vientre para que yo sea mamá. Lo estamos hablando. Me estoy asesorando porque lo quiero tener acá. Creo que no está mal ¿no?".

María O'Donnell indicó que en la Argentina está prohibido el alquiler de vientre, por lo que aclaró: "No está mal la idea, lo único que decimos es eso, que acá no está regulado el tema de la subrogación de vientre todavía".

Karina Jelinek: "Bueno, ya me lo van a informar entonces".

María O'Donnell: "Podría haber alguna otra forma de hacerlo que yo no conozca".

Karina Jelinek: "Por eso justamente me estoy asesorando. Me sobra el deseo, creo que no está mal tener niños y adoptar".

La confesión de Leonardo Fariña a Karina Jelinek en PH Podemos Hablar

Andy Kusnetzoff intentó hacer foco en los problemas que Karina Jelinek tuvo con Leonardo Fariña, por lo que consultó: "¿Te amigaste con eso?". La mediática no dudó y decidió hacer una revelación: "Sí, por mí. No voy a cargar mochilas, ya lo solté hace rato, lo perdoné. Ya está, ya paso. Él me hizo una carta, la tengo muy guardada. Ahí confesó todo lo que me hizo".

Andy Kusnetzoff: "¿Por qué confiesa?".

Karina Jelinek: "A mí me confiesa algo personal de nuestra relación que teníamos en ese momento".

Andy Kusnetzoff: "Más allá de si funcionó o no, ¿él te amó?".

Karina Jelinek: "Sí, al principio y durante los dos primeros años, y yo también lo amé, pero bueno, no todo el mundo toma buenas decisiones. Mis padres me decían que no me casara todavía y que lo conociera un poco más".

Karina Jelinek: "Estuve dos años bien y después de todo lo que me enteré que pasó, me fui".

Andy Kusnetzoff: "¿Cómo te enteraste? ¿Por los medios?".

Karina Jelinek: "Por Lanata. Estábamos comiendo sushi con amigas y viendo el programa. Decían que iban a decir algo y habían adelantado algo en Twitter. Me daba intriga. Y me quedé helada. Ya pasó, le deseo lo mejor".