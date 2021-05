PH: Andy Kusnetzoff con invitados confirmados y una leyenda del rating

PH Podemos Hablar es el elegido de la noche del sábado. Para reforzar su liderazgo en el prime time, recibirá al protagonista de un peso pesado de la televisión argentina.

Andy Kusnetzoff ya completó la lista de invitados para la próxima emisión de PH, Podemos Hablar, su programa de Telefe. Este sábado, Andy contará con invitados más que desafiantes para su competencia directa en El Trece, Juana Viale puesto que entrevistará a una reciente invitada de la mesaza y a una leyenda del rating en el canal de las pelotas. Se trata de Paulina Cocina y Arturo Puig respectivamente.

El actor y director teatral fue protagonista de ¡Grande, pa! , serie que no solo fue exitosa en Telefe, sino que marcó un hito en la televisión argentina, ya que llegó a marcar hasta 60 puntos de rating con 4 temporadas entre los años 1991 y 1994. Sin dudas, Andy contará con una buena parte de la audiencia de la clásica novela argentina.

En lo que va de la quinta temporada, PH: Podemos Hablar viene invicto ya que ganó el rating en cada una de sus presentaciones frente a La noche de Mirtha, conducida por Juana Viale. Figuras de todos los ámbitos sorprenderán a la audiencia al descubrir sus puntos de encuentro, poniendo en común sus historias de vida, temas de actualidad y los escándalos más importantes de la agenda mediática en un ambiente descontracturado e íntimo, mientras que en El Trece la campaña macrista del Grupo Clarín hace de las suyas y aleja a la audiencia de su pantalla.

Otra de las invitadas que sorprenderá a Andy Kusnetzoff será la influencer Paulina Cocina, quien recientemente visitó a la competencia directa de PH, La noche de ML con la conducción de Juana Viale. Luego, la influencer blanqueó su intervención en el éxito de Claudia Villafañe en la primera edición de MasterChef Celebrity. "No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro'", reveló en la mesa de El Trece.

Para completar la mesa, Pamela David, la conductora hoy alejada de los medios, compartirá las novedades sobre la producción de su propio vino, el nuevo proyecto de la exmodelo. El cantante Ale Sergi, líder de Miranda, también fue invitado al programa de Andy para compartir su nuevo trabajo discográfico y quien, además, está cumpliendo veinte años con el proyecto musical que comparte con Juliana Gattas.

Por último, la invitada que faltaba confirmar es la hija del actor Guillermo Francella, Yoyi Francella, quien será parte de la nueva serie El encargado y espera el estreno de la tercera temporada de Millennials, serie que se emite por Netflix. Si bien la joven actriz se confesó poco fanática de los programas de televisión, aceptó la oferta de Telefe.