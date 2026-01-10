Existe una receta muy sencilla para hacer barritas de key lime en casa, frescas y bien cítricas, ideales para comer en verano. Si no sabés qué merienda prepararte cuando tenés antojo de algo dulce, esta es una alternativa ideal.
Quedan con un gusto casi idéntico al de una torta lemon pie, con la diferencia de que se hacen en forma de barritas individuales. Podés hacerlas, guardarlas en la heladera e ir comiéndolas de a poquito. Duran aproximadamente una semana en la heladera.
La receta fue compartida por Florencia Reckmann, influencer que se dedica a compartir sus recetas en sus redes sociales. "¡Creo que hasta ahora mi versión favorita de pie de limón! La consistencia es increíble, y al no tener merengue creo que me gusta aún más", aseguró.
Receta de barritas de key lime pie
Ingredientes
-
2 paquetes de galletas de vainilla
-
100 gramos de manteca derretida
-
1 lata de leche condensada
-
Jugo de 5 limones
-
200 gramos de yogur natural
-
4 yemas de huevo
-
Ralladura de 2 limones
-
200 ml de crema para batir
Preparación
-
Procesar dos paquetes de galletitas de vainilla. Agregarle manteca derretida para formar una masa.
-
Llevar a un molde rectangular y aplastar muy bien toda la base.
-
Llevarla a un horno a 180°C por 10 minutos.
-
En otro bol, mezclar leche condensada, jugo de limones, yogur, las 4 yemas de huevos y ralladura de limón. Mezclar muy bien hasta incorporar.
-
Volcar el relleno sobre la masa y hornear a 180°C por 25 minutos aproximadamente.
-
Una vez frío, decorar con crema batida con una manga o espátula. Decorar con ralladura de limón.
-
Llevar a la heladera más tiempo hasta que quede bien fresco.
-
Cortalas como más te guste.
-
¡Listo!