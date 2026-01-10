Receta de barritas de key lime pie: frescas, deliciosas y se hacen en minutos.

Existe una receta muy sencilla para hacer barritas de key lime en casa, frescas y bien cítricas, ideales para comer en verano. Si no sabés qué merienda prepararte cuando tenés antojo de algo dulce, esta es una alternativa ideal.

Quedan con un gusto casi idéntico al de una torta lemon pie, con la diferencia de que se hacen en forma de barritas individuales. Podés hacerlas, guardarlas en la heladera e ir comiéndolas de a poquito. Duran aproximadamente una semana en la heladera.

La receta fue compartida por Florencia Reckmann, influencer que se dedica a compartir sus recetas en sus redes sociales. "¡Creo que hasta ahora mi versión favorita de pie de limón! La consistencia es increíble, y al no tener merengue creo que me gusta aún más", aseguró.

Receta de barritas de key lime pie

Ingredientes

2 paquetes de galletas de vainilla

100 gramos de manteca derretida

1 lata de leche condensada

Jugo de 5 limones

200 gramos de yogur natural

4 yemas de huevo

Ralladura de 2 limones

200 ml de crema para batir

Preparación