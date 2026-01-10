"Erraron otra vez": Milei celebró la cancelación del swap con más deuda

El presidente Javier Milei justificó la cancelación de parte del swap del Banco Central (BCRA) con el Tesoro de los Estados Unidos con fondos de un nuevo endeudamiento con organismos internacionales, en particular, con el Banco Internacional de Pagos (BIS), conocido como Banco de Basilea.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que quienes vaticinaban un impago de compromisos “erraron otra vez” y defendió la práctica de refinanciar vencimientos como una señal de normalización financiera.

“Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, sentenció Milei en su cuenta de X. El Presidente acompañó su mensaje con un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien argumentó que en países solventes la deuda pública no se amortiza por completo, sino que el capital se refinancia permanentemente mientras se cumplen los pagos de intereses.

El argumento central del oficialismo es que, al no existir déficit presupuestario, el stock total de la deuda no aumenta. “Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, explicó Rallo en el video difundido por Milei. Según esta visión, al mantenerse el superávit fiscal, el peso de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) continúa su tendencia decreciente.

Argentina canceló u$s2.500 del swap con EE.UU.: de dónde salieron los fondos para el pago

El Banco Central informó que en diciembre canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre bajo el acuerdo de estabilización cambiaria firmado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El monto involucrado fue de aproximadamente 2.500 millones de dólares. La comunicación oficial no detalló el origen de los fondos utilizados para efectuar el pago, pero los estados financieros del BCRA permiten reconstruir la secuencia.

El balance del BCRA correspondiente a la última semana de diciembre reveló un movimiento de USD 2.500 millones. El Gobierno utilizó estos fondos para devolver la parte ejecutada del swap de USD 20.000 millones que había acordado con Washington antes de las elecciones legislativas.

El titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró la cancelación del swap y destacó que la operatoria generó “decenas de millones de dólares en ganancias” para los contribuyentes de su país, en línea con la regla histórica del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que establece que esas intervenciones no deben implicar pérdidas para Estados Unidos. La afirmación de Bessent deja en claro que el swap no fue un respaldo desinteresado, sino una operación financiera con retorno asegurado.