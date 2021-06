Flavio Mendoza y Ximena Capristo tuvieron un explosivo cruce en PH: "¿Te pasa algo?"

Los protagonistas se cruzaron de forma escandalosa en el aire de PH: Podemos Hablar. Andy Kusnetzoff, sorprendido ante el picante careo entre Flavio Mendoza y Ximena Capristo.

En PH: Podemos Hablar se llevan adelante momentos picantes en los que Andy Kusnetzoff queda sorprendido. Y esto ocurrió en el Frente a Frente que protagonizaron Flavio Mendoza y Ximena Capristo, quienes estuvieron distanciados por una pelea que el coreógrafo tuvo con Gustavo Conti, el marido de la actriz.

Al momento de preguntarle a su interlocutor, Ximena Capristo decidió consultarle por este problema personal y no por cuestiones que tienen que ver con la intimidad del artista, algo que suele observarse en este programa: "Te voy a preguntar algo que nos alejó en un momento, donde tuviste una discusión con Gus. Nada, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Recordás el hecho?".

Sorprendido, Flavio Mendoza contestó: "Yo creo que era más que nada esa cosa que había de la producción con esa pica de uno que entraba al programa y otro que hacía informes. Y como todos teníamos que decir y ver quién era más picante, no estaba de acuerdo con algunos comentarios de Gustavo. Era un momento en el que yo explotaba. Yo no soy de mezclar las cosas, si tengo un problema con alguien no lo traslado con la mujer".

"Sentí un alejamiento", retrucó Ximena Capristo, a lo que Flavio Mendoza respondió: "Yo cuando vos estabas de panelista, en El Nueve, y hubo comentarios tuyos hacia mí que yo dije 'qué raro'. Yo soy de separar las cosas, tampoco somos muy amigos nosotros. Capaz que por ahí fue una cuestión de distancia sea porque no trabajamos más tiempo juntos. ¿Por qué nunca me lo preguntaste privadamente? Si realmente me interesa la persona, levanto el teléfono y le pregunto '¿te pasa algo?'".

El Pájaro Gómez se agarró con Flavio Mendoza en PH: "Me vas a hacer enojar"

No siempre son todas buenas en PH: Podemos Hablar. En ocasiones, los invitados tienen cruces realmente picantes y ponen sus puntos de vista sobre la mesa para argumentarlos y refutar a su adversario ideológico. En este caso, fue el "Pájaro" Gómez (cantante de Vilma Palma e Vampiros) quien tuvo un fuerte cruce con Flavio Mendoza.

Todo comenzó a raíz de la historia de vida de el "Pájaro", quien inició una relación a fines de 2020 y decidió terminarla hace muy poco tiempo. "Empezamos a salir en año nuevo. Cuando vos dedicás tu vida a un grupo como Vilma Palma e Vampiros es muy difícil que encuentres una persona que te siga, y menos con esta pandemia", explicó el artista, quien rápidamente tuvo una respuesta tajante por parte de Flavio Mendoza.

"Eso es verso", exclamó el coreógrafo. Allí, se generó un ambiente de tensión y enojo por parte del intérprete de La Pachanga: "Me vas a hacer enojar. Tenés que encontrar una persona que te siga el carro que vos tenés. Yo soy bohemio, soy cerrado, me gusta estar solo. Le aposté a estar en pareja y me cansé, loco. Me hacen cagar de risa con el tema del chongo. ¿Qué mierda es?".