Explosivo cruce entre Andrea Rincón y Paulo Vilouta en PH.

En PH: Podemos Hablar los invitados se encontraban hablando de las adicciones y de sus experiencias en cuanto a las mismas. Fue entonces cuando Paulo Vilouta expresó en voz alta que "no todos" pueden salir de esta situación y Andrea Rincón lo paró en seco. "No está bueno lo que decís", le manifestó la actriz, quien pudo recuperarse de su situación e invitó al periodista a modificar su mensaje.

"No está bueno lo que decís, todo el mundo puede salir. No es fácil, porque todo el mundo puede salir. Es contraproducente lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que tienen este problema y piensan que no pueden salir. Me parece que es el mensaje que tenemos que dar los comunicadores sociales a la gente es que sí se puede salir", aseguró Andrea Rincón, quien también estaba siendo escuchada por Sofía Gala, que pasó por una situación similar a la de su colega.

En tanto, Andrea Rincón prosiguió y le solicitó a Vilouta: "Yo te pido por favor, como una adicta te lo pido, que digas que sí se puede salir. El mensaje es ese". Por su parte, el panelista de Intratables siguió con su postura y agregó: "Quizás hay gente que nos está viendo y dice 'che, no es tan jodido esto porque entro y salgo'".

Andy Kusnetzoff, testigo del tenso momento que estaba ocurriendo en su programa, optó por calmar las aguas, ordenar el mensaje que se bajó desde PH sobre la recuperación de adicciones y explicó: "Lo que dice Paulo es que esté claro que si entrás es muy difícil salir, entonces tratá de no entrar. Porque no es tan fácil salir, y no está tan bueno. No lo hagamos juzgándonos sino mandando un mensaje".

La adicción de CAE: "Yo era adicto al sexo"

Luego de haber tenido una participación polémica en MasterChef Celebrity 2, donde cuestionó duramente a los miembros del jurado, CAE ha realizado varias visitas en Telefé. El último sábado, el músico lo hizo en PH Podemos Hablar, donde decidió realizar una cruda confesión sexual que, sin dudas, dejó sin palabras a los famosos presentes.

Andy Kusnetzoff consultó: "¿Quiénes taparon cosas con los excesos?". Carlos Alfredo Elías no dudó y se mostró listo para dar un testimonio ante la atenta mirada de los demás invitados como Paulo Vilouta, Andrea Rincón y Sofía Gala. El artista realizó una introducción y comentó: "Lo relaciono con un momento de la vida en la que salís a comerte el mundo y se te viene la vida encima. Imaginate eso para un pibe que está recién saliendo de la adolescencia y que tiene un exitazo de 40 puntos de rating, como nos pasó a nosotros".

Luego, CAE confesó: "El tema de la adicción sexual es que para los varones, es algo que está bien visto. Por eso es tan difícil entender y darse cuenta que uno tiene ese problema. Si sos un rockero, estás con tipos y minas, y todos te lo festejan. Cuando sos un falopero, vienen y te dicen que está mal, pero con esto te lo festejan".