Pelo largo y fuerte desde casa: la mascarilla casera que estimula el crecimiento del cabello.

Existe una mascarilla que se prepara con ingredientes caseros y te ayuda a hacer crecer el cabello rápidamente. Si se te cae el pelo, te lo cortaste y te arrepentís o simplemente querés una cabellera larga en poco tiempo, esta mascarilla te puede ayudar.

Hay muchos ingredientes caseros que tienen propiedades beneficiosas para el cabello y estimulan su crecimiento. Esta mascarilla se prepara muy fácilmente y es ideal para aplicar entre dos y tres veces por semana. Cabe destacar que para que el cabello crezca largo y con fuerza, se deben seguir ciertos cuidados para estimular su crecimiento.

Mascarilla casera para que te crezca el pelo rápido

Ingredientes

2 cucharadas de café

2 tazas de agua

2 cucharadas de maicena

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharada de miel

Preparación

Llevar a hervir el agua con el café y pasar por un colador. Añadir la maicena. Llevar a una olla y hervir hasta que se vuelva espeso. Verter a un recipiente limpio. Sumar 2 cucharadas de aceite de coco y una cucharada de miel. Mezclá muy bien hasta integrar. Aplicá de raíz a puntas una vez por semana. Dejala actuar de 40 minutos a 1 hora. Lavá el cabello como de costumbre.

Consejos para estimular el crecimiento del cabello

Además de incorporar mascarillas hidratantes a tu rutina, existen algunos hábitos que pueden ayudar a mantener el cabello fuerte y favorecer su crecimiento. Uno de ellos es realizar masajes suaves en el cuero cabelludo durante unos minutos al día, ya que pueden estimular la circulación sanguínea en la zona.

También es importante llevar una alimentación equilibrada rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas. Nutrientes presentes en alimentos como huevos, pescado, legumbres, frutos secos y vegetales de hoja verde contribuyen a la salud capilar.

Por otro lado, los especialistas recomiendan evitar el uso excesivo de herramientas de calor, como planchitas y bucleras, ya que pueden debilitar la fibra capilar y favorecer la rotura. Cuando se utilicen, lo ideal es aplicar previamente un protector térmico.

Otro consejo clave es no realizar peinados demasiado tirantes de manera frecuente. Las colas de caballo o rodetes muy ajustados pueden generar tensión en el cuero cabelludo y aumentar la caída del cabello con el tiempo.

Por último, mantener el cuero cabelludo limpio y utilizar productos adecuados para tu tipo de cabello puede ayudar a crear un entorno más saludable para el crecimiento de nuevos cabellos.