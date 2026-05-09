Pelo lacio sin alisado ni planchita: el truco casero para conseguirlo naturalmente.

Hay un alisado casero que podés hacerte en casa para evitar ir a la peluquería, gastar de más y hacerte tratamientos que pueden ser nocivos para tu salud. Si lo que buscás son trucos naturales para que tu cabello se vea más saludable y lacio, este te va a interesar.

Si bien los resultados no son igual de buenos que con un tratamiento, a largo plazo podés ver muy buenos resultados. Se realiza solamente a base de semillas de lino y agua y es muy fácil de preparar en casa.

"Yo lo hago cada 15 días y mi pelo está espectacular. El gel de linaza sella la cutícula, retiene la hidratación, aporta suavidad, brillo y es anti frizz", cuenta Iara Morena, creadora de contenido beauty, a través de sus redes sociales.

Alisado natural a base de semillas de lino: cómo prepararlo

Ingredientes

3 cucharadas de semillas de lino

2 vasos de agua

Preparación

Hervir el agua con las semillas de lino, aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Colarlo y pasar a otro recipiente. Una vez colado, separar el gel y agregarle una cucharada de la mascarilla para el pelo que tengas en casa. Aplicar de medios a puntas. Dejar reposar en el cabello por 30 minutos. Para reforzar el efecto, te podés hacer un brushing. ¡Listo! Repetí esta mascarilla cada 15 días para ver resultados a largo plazo.

Por qué este alisado casero funciona tan bien

El secreto de esta mascarilla está en las semillas de lino, también conocidas como linaza. Cuando se hierven en agua, liberan una especie de gel natural que ayuda a suavizar el pelo, controlar el frizz y dejarlo mucho más brillante.

Además, este gel ayuda a sellar la cutícula capilar, algo clave para que el cabello se vea más prolijo, sano y con efecto más lacio. Por eso, aunque no reemplaza un alisado profesional, sí puede mejorar muchísimo la textura del pelo con el uso constante.

Otro punto a favor es que no tiene químicos agresivos como muchos tratamientos tradicionales de peluquería. Eso hace que sea una opción ideal para quienes buscan un pelo más manejable sin dañarlo tanto con calor o productos fuertes.

Con el paso de las aplicaciones, el cabello puede empezar a verse más disciplinado, suave y fácil de peinar. Si además lo combinás con brushing, el efecto lacio se potencia todavía más.