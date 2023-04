Dura 2 horas y te dejará helado: la película de terror que es un éxito en Netflix

A pesar de su reciente estreno, se volvió muy popular entre los usuarios. Conocé los detalles de este film que no te dejará dormir.

La película Luther: cae la noche presenta a Idris Elba como protagonista, conocido como el posible nuevo James Bond. El actor retoma su papel de detective en esta obra que le valió un Globo de Oro y cuatro nominaciones al Emmy, caracterizado por su distintivo abrigo.

A la fecha cuenta con 65 millones de horas vistas, coronándose así como la película número 1 del Top 10 de la plataforma de streaming global. Recién estrenada, rápidamente ganó popularidad y encabezó el repertorio de los usuarios durante una semana. Con una duración de una hora y 20 minutos, se trata de un thriller apasionante y cargado de misterio.

Sinopsis de "Luther, cae la noche"

"Atormentado por un caso no resuelto, el brillante pero deshonrado detective de la Policía londinense John Luther escapa de prisión para cazar a un despiadado asesino en serie", resume la sinopsis de la película. El film está dirigido por Jamie Payne y cuenta con guion de Neil Cross, quien además es creador de la serie basada en el personaje que interpreta Idris Elba.

La historia se centra en John Luther, un detective de Londres muy talentoso que está obsesionado con un caso sin resolver. En un intento por atrapar a un peligroso asesino en serie, Luther escapa de prisión en medio de un violento motín. Esto causa gran preocupación en su antiguo jefe, DSU Martin Schenk, y en la nueva incorporación a la trama, Odette Raine.

Qué dice la crítica

A pesar de sus críticas muy variadas, los usuarios siguen eligiendo "Luther: Cae la Noche"

Al escalar en el ranking de Netflix, el largometraje consiguió rápidamente críticas de los especialistas que han sido muy divisivas. Mientras que algunos comentarios elogian la cautivadora actuación del personaje principal (interpretado de manera sólida por Elba) y señalan lo entretenido que resulta el film, otros críticos lo ven como una obra torpe, tediosa y agotadora debido a su falta de coherencia.

Entre los más optimistas se encuentra Paste Magazine que asegura que "no demanda ser vista en el cine pero como telefilm es totalmente disfrutable si ya estás enganchado a la serie. Y el final es especialmente prometedor". Por su parte, The Hollywood Reporter indicó que "sin duda ofrece lo mejor, dejando bastante claro que el detective John Luther no desaparecerá pronto".

Por otra parte, entre los menos entusiastas, Telegraph aseguró que "a medida que avanzan las cosas, la trama de Cross no se complica, sino que se convierte en un sinsentido”. Para Austin Chronicle las cosas son bastantes claras: "En comparación con la serie, Luther: Cae la noche es una decepción aburrida y simplona”.

Reparto de "Luther: cae la noche"