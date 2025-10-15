Superman es una de las películas más vistas en HBO Max.

HBO Max tiene entre sus filmes más vistos a una reversión de un clásico del siglo pasado que se estrenó hace algunos meses. Se trata de Superman, la película lanzanda al mercado el pasado 7 de julio basada en el reconocido personaje homónimo de DC Comics.

Bajo la dirección y el guion de James Gunn, esta película representa un relanzamiento cinematográfico del personaje de Superman. David Corenswet tiene el rol de Clark Kent / Superman, acompañado por un elenco conformado por Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced.

La historia se centra en las repercusiones que enfrenta el héroe después de intervenir en un conflicto internacional originado por el empresario Lex Luthor (Hoult). Superman recurre tanto a sus compañeros periodistas como a otros superhéroes para volver a tener credibilidad ante la sociedad.

En febrero de 2024 se confirmó que John Murphy estaría a cargo de la música, luego de haber trabajado previamente con James Gunn en El escuadrón suicida, The Guardians of the Galaxy Holiday Special y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Más adelante, en abril de 2025, se comunicó que David Fleming se sumó al proyecto y compartiría los créditos de la banda sonora junto con Murphy.

"James Gunn presenta su visión del icónico superhéroe en un mundo que duda de las intenciones de Kal-El gracias a las trampas de Lex Luthor", reza la reseña oficial de Superman en lapágina de HBO Max, desde donde indican que se trata de una película apta para personas mayores de 13 años.

