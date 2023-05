Ant-man and The Wasp Quantumania: 7 curiosidades sobre la nueva película de Marvel

Disney Plus presentó a sus suscriptores una imperdible producción. Cuáles son las 7 curiosidades de Ant-man and The Wasp Quantumania.

29 de mayo, 2023 | 14.18

Disney Plus

Hace pocos días, Disney Plus presentó una película de Marvel Studios que seguramente cautivará a todos sus suscriptores. Un filme emocionante bajo el nombre de Ant-man and The Wasp Quantumania que hace parte del maravilloso mundo de historias de esta compañía dedicada a los contenidos relacionados con Súper héroes. Cuáles son las siete curiosidades de esta película. Ant-man and The Wasp Quantumania: 7 curiosidades sobre la nueva película de Marvel Es un filme que da la inauguración de la quinta fase del universo cinematográfico de Marvel y que probablemente sea usada para nuevos contenidos en un relato en el cual sus protagonistas interactúan con extrañas criaturas en un escenario donde van a enfrentar nuevos peligros. El Reino Cuántico es el nuevo gran mundo del MCU. La nueva producción presenta este escenario que ha llegado para quedarse y seguro marcará el ritmo de sus producciones. ”Creo que el Reino Cuántico es una idea tan grande como cualquiera de los otros mundos que exploramos en el MCU hasta la fecha. Es un mundo en sí mismo, al igual que Asgard o Wakanda, o el mundo de las artes místicas en Doctor Strange: Hechicero Supremo. Tener la oportunidad de establecer algo de tanta envergadura fue muy interesante, y también un gran desafío”, sostuvo el productor. Los realizadores necesitaron fuentes de inspiración. Sin duda, esta fue una apuesta que entusiasmo a toda la producción y para lograrlo fue necesario contar con la exploración de fotografías que fueron tomadas por un microscopio. Además contaron las algunas portadas de revistas de heavy metal de los '70 para poder definir este nuevo escenario. “Coleccioné muchas imágenes de tapas de libros de ciencia ficción viejos, de artistas como John Harris, Paul Laird, Richard M. Powers. Esas obras eran evocativas y muy lúgubres. Nos gustó esa estética visual y ese tono para el Reino Cuántico”, agregó el director. El vestuario contó con grandes efectos visuales. Fue un trabajo arduo para los encargados en estos efectos atrapantes los cuales permiten que los personajes puedan ocultar sus trajes en cualquiera momento. Se construyeron cascos de referencia y lentes que se podían quitar dependiendo el requerimiento de la escena. Alrededor de 160 personas trabajaron en los looks de los personajes del Reino Cuántico. Construir este escenario sin duda implicó darle vida a varios personajes que habitan en el mismo. Por eso, las texturas, colores y diseños de todos estos individuos fueron investigados detenidamente para que el equipo creativo desarrollara un gran trabajo. Con toda esa labor pudieron generar varias propuestas en todos sus looks. El director de la película recurrió a la tecnología usada en The Mandalorian. Reed ya tuvo experiencia dirigiendo dos capítulos de la segunda temporada y por ello decidió implementarlo en esta nueva e imperdible película. La tecnología visual utilizada se denomina StageCraft LED en la cual se ofrecen algunas transiciones suaves para lograr alta resolución en las paredes y techo. Por medio de la proyección de estas imágenes se puede general un mundo virtual bastante interesante. MÁS INFO Disney plus Contenido en Disney Plus Argentina: el catálogo de películas para ver El Museo del Diseño de Londres sirvió de locación para la grabación del film. Es importante remarcar que gran parte de la película se grabó en un estudio, también se usaron algunas locaciones exteriores. Se destaca el Museo del Diseño de Londres, una pieza que no había sido usada en filmaciones. La banda sonora fue creada con referencias pasadas y además sonidos bastante inéditos. Christophe Beck fue el encargado de componer la parte musical de esta película y en este sentido reorganizó composiciones de producciones anteriores. “Ant-Man, The Wasp y Hank Pym tienen sus propios temas, que ya están establecidos, y se usan mucho en Ant-man and The Wasp Quantumani. Para Peyton y para mí fue importante conectar musicalmente esta película con las otras para seguir un hilo temático. Sigo usando una métrica irregular, algo que establecí en las primeras dos películas”, sostuvo Beck.