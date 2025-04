¿A qué distancia hay sentarse del monitor de la PC para no dañar la vista?

A qué distancia debe colocarse el monitor

Un sin fin de argentinos trabajan de manera diaria en contacto con una computadora y pasan horas sentados frente a la pantalla del monitor. Sin la ubicación adecuada es probable que los ojos sufran bastante y tengan un daño que impacte en la disminución de la visión a medida que van pasando los días. Es por ello que es obligación tomar una distancia especial.

Algunos trabajan de forma remota toda la semana y otros van rotando, pero siempre hay un contacto con un monitor de una PC. Aunque no es el único momento donde se produce esto, porque muchos la consideran como plataforma para ver películas o disfrutar de videojuegos debido a que disponen de un hardware superior a lo que ofrecen las consolas. Lo importante es que son varias las horas en una posición y con la mirada fija hacia un punto.

¿A que distancia se debe estar del monitor?

Muchas de las personas que trabajan con monitores de manera frecuente y por gran cantidad de horas se encuentran expuestas al Síndrome Visual Informático (SVI), que es productor de alteraciones oculares, extraoculares y visuales que se desprenden por compartir tanto tiempo con estos objetos. Es por ello que se recomienda que entre la persona y la pantalla debe haber una mínima distancia de acuerdo a las pulgadas.

17 pulgadas: 30 cm.

19 a 21 pulgadas: entre 40 y 50 cm.

21 a 24 pulgadas: entre 50 y 60 cm.

24 a 27 pulgadas: entre 60 y 70 cm.

27 a 32 pulgadas: entre 70 y 80 cm.

32 a 35 pulgadas: entre 90 y 100 cm.

Por otro lado, se le recomienda a las personas que hagan cada tanto una pausa en la actividad que desarrollan con el objetivo de que la vista descanse. Se aconseja que no se almuerce frente a la pantalla o que la merienda se lleve a cabo en otra parte. Esto le permitirá a los ojos poder descansar de manera momentánea.

Un segundo consejo que se desprende es que se activen determinados filtros que los monitores disponen que permiten reducir el impacto del brillo que emiten con el fin de que la visión pueda ser preservada. Hay funciones que se encuentran reservadas especialmente para aquellas personas que pasan varios ratos usando estos dispostivos.