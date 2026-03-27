Paul McCartney rememora las calles de su infancia en su primer álbum en cinco años

FOTO DE ARCHIVO: Paul McCartney asiste al estreno británico de "If These Walls Could Sing" en Londres, Reino Unido

​Paul McCartney lleva a sus fans por las calles de su infancia en ‌Liverpool en su ‌primer álbum en solitario en más de cinco años, que saldrá a la venta en mayo.

El título, "The Boys of Dungeon Lane", proviene de una letra de "Days We Left Behind", el primer sencillo del álbum, publicado ​el jueves. El ⁠sencillo ("Los días que dejamos atrás" en ‌español) es "una canción de recuerdos para mí", ⁠afirmó McCartney en un ⁠comunicado.

"Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me ⁠pregunto si solo estoy escribiendo sobre el ​pasado, pero luego pienso: ¿cómo se ‌puede escribir sobre otra ‌cosa? Son muchos recuerdos de Liverpool", dijo ⁠el artista de 83 años.

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Las canciones evocan su infancia en el Liverpool de la posguerra, a sus padres y las ​aventuras compartidas ‌con sus compañeros de banda George Harrison y John Lennon antes de que el mundo descubriera a los Beatles, según un comunicado publicado en ⁠su página web.

"Hay una parte en el medio sobre John y Forthlin Road, que es la calle en la que vivía. Dungeon Lane está cerca", dijo McCartney sobre su nueva canción.

"Vivía en un lugar llamado Speke, que es ‌bastante obrero. No teníamos casi nada, pero no importaba porque toda la gente era estupenda y no te dabas cuenta de que no tenías mucho."

McCartney trabajó con el productor Andrew ‌Watt y grabó el álbum, que también incluye nuevas canciones de amor, en Los Ángeles y ‌Sussex, entre ⁠las etapas de su gira mundial.

"The Boys of Dungeon Lane" es el ​18.º álbum de estudio en solitario de McCartney.

Con información de Reuters