El maltrato de Ruggeri al novio de su hija Cande Ruggeri: "Le pegaron"

Cande Ruggeri reveló en ShowMatch que su padre Oscar Ruggeri le hizo pasar un muy mal momento a su novio Nicolás Maccari. El descargo del joven.

Oscar Ruggeri le hizo pasar un mal momento al novio de Cande Ruggeri. Con una costumbre bien machista, el ex defensor de la Selección Argentina lo recibió en su familia de una manera muy particular: con piñas y pinchazos. Así lo dio a conocer la propia hija del exfutbolista en el programa de anoche de ShowMatch. Incluso, hasta el conductor Marcelo Tinelli quedó sorprendido por lo acontecido.

Cande Ruggeri bailó en la pista de La Academia de ShowMatch y lo hizo de muy buena manera. Tras los elogios de los miembros del jurado como Jimena Barón, Pampita, Ángel De Brito y Hernán Piquín, la joven se mostró feliz por el desempeño que tuvo junto a su pareja de baile y también por el gran momento personal que vive hoy junto a su novio Nicolás Maccari, quien estuvo presente para darle aliento.

En un ida y vuelta con Tinelli, Cande le manifestó el amor que le tiene a su pareja: ”Lo amo. Yo estaba negada al amor, no quería casarme ni tener hijos, pero lo conocí a Nico y quiero todo con él". Emocionada, la hija de Ruggeri indicó: "Es la primera vez que me siento muy libre, soy totalmente yo. Puedo estar en short y hacer una coreo de alto voltaje y sé que él me va a apoyar en todo.

Cande Ruggeri y su padre Oscar Ruggeri.

"Gracias a Nico, que vino y sé que le cuesta. Del otro lado, de verdad que llega, llega el amor... busquen alguien que realmente los acompañe", agregó Cande. Y el conductor del programa asintió: "De verdad, así tiene que ser el amor". Luego, la mujer de 29 años resaltó cómo se llevan: "Cada uno de los dos tiene una vida muy distinta y nos acompañamos. Y la verdad que eso es el amor: aceptar a uno como es, las cosas que quiere, apoyarlo y nada... te amo".

Qué le hizo Oscar Ruggeri al novio de su hija Cande Ruggeri

Pese a que todo marchaba muy bien, el ambiente se puso tenso una vez que Tinelli sacó el tema de cómo es la relación entre Oscar Ruggeri y Nicolás Maccari, novio de su hija Cande Ruggeri.

Cande Ruggeri: "¿Ruggeri lo conoce?" "Lo presenté en Navidad".

Tinelli: "¿Cómo le cayó?".

Novio de Cande Ruggeri: "Al principio costó".

Tinelli: "¿Le puso un freezer de entrada?".

Novio de Cande Ruggeri: "Un poco distante. En Navidad lo tenía a Galíndez toda la noche pinchándome, muy bilardista".

Cande Ruggeri: "Mi papá puso a toda la familia en dos filas para que pasara por el medio y le empezaran a pegar".

Tinelli: "Ah, le hicieron la malteada como los jugadores cuando uno nuevo llega al equipo. Falta que le raparan el pelo para que entrara a la familia".

Cande Ruggeri: "Fue la bienvenida".