FOTO DE ARCHIVO: Estreno de la película "Star Wars: The Mandalorian y Grogu", en Los Ángeles

Por Lisa ​Richwine

LOS ÁNGELES, 24 mayo (Reuters) - La nueva película "Star Wars: The ‌Mandalorian and Grogu" ‌cerraría el fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos con unos ingresos por taquilla a nivel mundial de aproximadamente 165 millones de ​dólares, informó ⁠el domingo la distribuidora Walt ‌Disney.

De ese total, unos ⁠102 millones de ⁠dólares procederán de Estados Unidos y Canadá, según Disney. La recaudación ⁠nacional supera las previsiones previas ​al fin de ‌semana, pero es el ‌estreno más flojo de cualquier ⁠película de "Star Wars" lanzada por Disney.

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La primera película de "Star Wars" en siete años ​cuenta la ‌historia de un cazarrecompensas con casco y su compañero, apodado "Baby Yoda" por los fans. El dúo debutó ⁠en la pantalla pequeña en la serie de streaming de Disney+ "The Mandalorian" en 2019.

La película de "Star Wars" de Disney con menor recaudación, "Solo: Una historia de Star Wars", ‌recaudó 103 millones de dólares durante el fin de semana del Memorial Day de 2018 y se consideró un fracaso. La ‌película de "Grogu", sin embargo, contó con un presupuesto menor que la mayoría ‌de ⁠las demás películas de "Star Wars", de unos 165 ​millones de dólares.

Con información de Reuters