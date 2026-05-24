Nueva película de "Star Wars" de Disney recauda estimado de 165 millones de dólares en su estreno

Por Lisa Richwine
LOS ÁNGELES, 24 mayo (Reuters) - La nueva película "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" cerraría el fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos con unos ingresos por taquilla a nivel mundial de aproximadamente 165 millones de dólares, informó el domingo la distribuidora Walt Disney.
De ese total, unos 102 millones de dólares procederán de Estados Unidos y Canadá, según Disney. La recaudación nacional supera las previsiones previas al fin de semana, pero es el estreno más flojo de cualquier película de "Star Wars" lanzada por Disney.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La primera película de "Star Wars" en siete años cuenta la historia de un cazarrecompensas con casco y su compañero, apodado "Baby Yoda" por los fans. El dúo debutó en la pantalla pequeña en la serie de streaming de Disney+ "The Mandalorian" en 2019.
La película de "Star Wars" de Disney con menor recaudación, "Solo: Una historia de Star Wars", recaudó 103 millones de dólares durante el fin de semana del Memorial Day de 2018 y se consideró un fracaso. La película de "Grogu", sin embargo, contó con un presupuesto menor que la mayoría de las demás películas de "Star Wars", de unos 165 millones de dólares.
Con información de Reuters