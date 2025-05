"Buena Vista Social Club", "Maybe Happy Ending" y "Death Becomes Her" lideran nominaciones al Tony 2025

FOTO DE ARCHIVO: Patrick Marber posa con un premio Tony en la 76 edición de los Premios Tony en Nueva York

Los musicales de Broadway "Maybe Happy Ending", "Buena Vista Social Club" y "Death Becomes Her" lideraron el jueves las nominaciones a los premios Tony con 10 cada uno, de cara a la ceremonia de entrega de premios del 8 de junio.

Las 78 nominaciones anuales a los premios Tony, que celebran lo mejor del teatro de Broadway, reflejan una temporada marcada por una narrativa única y la experimentación de géneros con nuevas obras que traspasan los límites de la forma, el tema y la perspectiva.

Sarah Paulson y Wendell Pierce, ganadores de anteriores premios Tony, anunciaron los galardones.

"Maybe Happy Ending" es una historia sobre robots obsoletos en una Seúl futurista; "Buena Vista Social Club" lleva al escenario la historia del icónico colectivo musical cubano, y "Death Becomes Her" se basa en una película de comedia negra.

En la categoría de mejor obra de teatro, los nominados son "John Proctor Is the Villain", que se inspira en "The Crucible" para examinar el autodescubrimiento adolescente en la era #MeToo; "¡Oh, Mary!", la muy comentada reinterpretación satírica de la vida personal de Mary Todd Lincoln, de Cole Escola, que también está nominado como su protagonista; y "The Hills of California", de Jez Butterworth, un drama familiar ambientado en una ciudad costera británica en declive.

Entre las reposiciones nominadas destacan "Gypsy", "Sunset Blvd." y "Our Town".

Algunos pesos pesados de Hollywood también fueron nominados esta temporada, como George Clooney en su debut en Broadway con "Good Night, and Good Luck"; Sarah Snook, que interpreta a más de dos docenas de personajes en la nueva versión de "The Picture of Dorian Gray" y Sadie Sink en "John Proctor Is the Villain".

Pero la cotizada "Othello", protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, quedó completamente fuera de las nominaciones.

Entre los principales actores nominados en musicales figuran Jonathan Groff por su interpretación de Bobby Darin en "Just in Time"; la seis veces ganadora del Tony Audra McDonald en el legendario papel de Mama Rose en la reposición de "Gypsy"; y Nicole Scherzinger en una aplaudida interpretación de la estrella de cine Norma Desmond en "Sunset Blvd".

Entre los nominados a la dirección de musicales figuran Michael Arden por "Maybe Happy Ending" y Jamie Lloyd por "Sunset Blvd.", y Sam Mendes por "The Hills of California" y Danya Taymor por "John Proctor Is the Villain".

Antes de la ceremonia se han anunciado los premios especiales. Harvey Fierstein recibirá el Premio Tony Especial a Toda una Vida en el Teatro, y Celia Keenan-Bolger será honrada con el Premio Tony Isabelle Stevenson por su labor de defensa de las artes.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que tendrá lugar el domingo 8 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York. Los premios de este año serán presentados por Cynthia Erivo, ganadora de un Oscar por "Wicked".

Con información de Reuters