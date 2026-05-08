Nintendo prevé unas ventas anuales de 16,5 millones de unidades de la Switch 2 y sube los precios

FOTO DE ARCHIVO. Una trabajadora sostiene la consola de juegos Nintendo Switch 2 mientras Nintendo comienza a vender las consolas a nivel mundial, en una tienda de electrónica en Tokio, Japón

​Nintendo dijo el viernes que prevé vender 16,5 millones de unidades de la Switch 2 ‌en el ejercicio ‌fiscal que finaliza en marzo de 2027 y que la ganancia operativa aumente un 2,7%, hasta alcanzar los 370.000 millones de yenes (2.360 millones de dólares).

• Vendió 19,9 millones de unidades de la Switch 2 en el ejercicio fiscal que finalizó ​el 31 de ⁠marzo.

• Nintendo revisa los precios de venta ‌al público recomendados por el fabricante de ⁠la Switch 2 en ⁠japonés de 49.980 yenes a 59.980 yenes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• También tiene previsto subir los precios de la Switch 2 ⁠en Estados Unidos, Canadá y Europa a ​partir del 1 de septiembre.

• El ‌presidente, Shuntaro Furukawa, dice que ‌el aumento de los precios de los ⁠componentes, incluida la memoria, y las tasas de cambio son algunos de los factores que han motivado la decisión de subir los precios.

• ​Furukawa dice ‌que la rentabilidad de la Switch 2 se mantendrá prácticamente sin cambios con respecto al último ejercicio fiscal con las subidas de precios.

• Nintendo afirma que el aumento ⁠del costo de los componentes, en particular de la memoria, y los aranceles supondrán un incremento de unos 100.000 millones de yenes en los costos de este ejercicio fiscal.

• Nintendo dijo que el beneficio operativo anual aumentó un 27,5%, hasta alcanzar los 360.100 ‌millones de yenes el pasado ejercicio fiscal, por debajo de las estimaciones de los analistas.

• A los inversionistas les preocupa el posible impacto del aumento del precio de la memoria en los márgenes.

• La ‌cartera de juegos para Switch 2 se considera escasa.

• Estas preocupaciones han lastrado las acciones de Nintendo.

• Nintendo ‌ha cosechado ⁠un gran éxito con "Pokémon Pokopia".

• La última película de "Super Mario" es popular entre ​el público a pesar de las críticas negativas.

(1 dólar = 156,8200 yenes)

(Reportaje de Sam Nussey; edición de Chang-Ran Kim; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)