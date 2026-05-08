Nintendo prevé unas ventas anuales de 16,5 millones de unidades de la Switch 2 y sube los precios

Nintendo dijo el viernes que prevé vender 16,5 millones de unidades de la Switch 2 en el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2027 y que la ganancia operativa aumente un 2,7%, hasta alcanzar los 370.000 millones de yenes (2.360 millones de dólares).
• Vendió 19,9 millones de unidades de la Switch 2 en el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de marzo.
• Nintendo revisa los precios de venta al público recomendados por el fabricante de la Switch 2 en japonés de 49.980 yenes a 59.980 yenes.
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• También tiene previsto subir los precios de la Switch 2 en Estados Unidos, Canadá y Europa a partir del 1 de septiembre.
• El presidente, Shuntaro Furukawa, dice que el aumento de los precios de los componentes, incluida la memoria, y las tasas de cambio son algunos de los factores que han motivado la decisión de subir los precios.
• Furukawa dice que la rentabilidad de la Switch 2 se mantendrá prácticamente sin cambios con respecto al último ejercicio fiscal con las subidas de precios.
• Nintendo afirma que el aumento del costo de los componentes, en particular de la memoria, y los aranceles supondrán un incremento de unos 100.000 millones de yenes en los costos de este ejercicio fiscal.
• Nintendo dijo que el beneficio operativo anual aumentó un 27,5%, hasta alcanzar los 360.100 millones de yenes el pasado ejercicio fiscal, por debajo de las estimaciones de los analistas.
• A los inversionistas les preocupa el posible impacto del aumento del precio de la memoria en los márgenes.
• La cartera de juegos para Switch 2 se considera escasa.
• Estas preocupaciones han lastrado las acciones de Nintendo.
• Nintendo ha cosechado un gran éxito con "Pokémon Pokopia".
• La última película de "Super Mario" es popular entre el público a pesar de las críticas negativas.
(1 dólar = 156,8200 yenes)
(Reportaje de Sam Nussey; edición de Chang-Ran Kim; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)