Tiene 4 temporadas y es un éxito: la serie de Netflix que recomienda Bill Gates

Una serie particular captó la atención de Bill Gates, quien en una entrevista la recomendó y dijo: "He aprendido mucho viéndola". ¿Qué serie es y por qué hay que verla?

Bill Gates ha brindado su recomendación a una serie que ha capturado su atención. El dueño de Microsoft es conocido por su perspicacia y es una gran referencia a nivel mundial. Curiosamente, el magnate se encontró con una producción que lo atrapó por su particular trama y que puede verse en Netflix.

¿De qué trata la serie que cautivó a Bill Gates y por qué motivo llamó su atención? Todo esto y mucho más lo exploramos en este artículo.

¿De qué trata Borgen, la serie que recomienda Bill Gates?

El argumento central de Borgen, la serie danesa que cautivó a Bill Gates, gira en torno a Birgitte Nyborg, la primera mujer en convertirse en Primer Ministra de Dinamarca. Su ascenso al cargo se logra a través de una intrincada red de alianzas, que se desarrolla capítulo tras capítulo. No obstante, esta trama principal es solo uno de los elementos que hacen que la historia sea sumamente cautivadora, tal como lo expresan muchos de sus seguidores, quienes la describen como "adictiva".

En Borgen no solo se exploran las decisiones que la protagonista toma en el poder, las cuales resultan fascinantes, sino que también se profundiza en las historias personales de todos los personajes que la rodean. Esto incluye tanto a sus colaboradores en el gabinete, compuesto por políticos de diferentes fuerzas, como a sus adversarios, quienes anhelan ocupar su posición y debilitar su influencia, así como a los perspicaces periodistas de la televisión estatal.

Como dijimos, la serie fue destacada especialmente por Bill Gates en una entrevista: "He atracado las cuatro temporadas de este drama político danés. Llamada así por el palacio en Copenhague donde tiene su sede el gobierno, sigue a la primera primera ministra (ficticia) del país mientras navega por un panorama político complejo. Estoy fascinado por cómo las coaliciones políticas se unen y permanecen juntas, y me encantó ver a la primera ministra, Birgitte Nyborg, resolverlo todo. Es una líder de principios y talentosa que también es falible y, a veces, está equivocada. Borgen es entretenido por encima de todo, pero también he aprendido mucho viéndolo", describió el magnate dueño de Microsoft.

"Borgen" es el término informal utilizado para referirse al Palacio de Christiansborg, donde se encuentran ubicados los tres poderes del Estado y la oficina del Primer Ministro. La serie retrata de manera minuciosa el ejercicio del poder por parte de Nyborg, desde su tiempo en la oposición hasta su ascenso, y también explora la interacción entre los medios de comunicación y el poder político, dos entidades que se influyen mutuamente.

¿Cuántas temporadas tiene Borgen y cómo verla online?

Borgen tiene cuatro temporadas y puede verse en Netflix

Borgen tiene 4 temporadas, de las cuales la última fue estrenada en 2022 y es una serie separada llamada Borgen - Riget, Magten, og Æren, aunque tiene un claro vínculo con las anteriores tres temporadas. Todas las temporadas están en la plataforma de Netflix y se pueden ver de manera online.