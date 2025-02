Polémica en Netflix por la nueva versión de "La Familia Ingalls": será woke o no.

Durante meses, los rumores sobre una nueva versión de La familia Ingalls o The Little House on the Prairie, como se conoció originalmente, circularon con fuerza. Finalmente, el 29 de enero, Netflix confirmó la producción de esta esperada remake, que llega más de 40 años después del final de la icónica serie en 1983.

La historia, basada en los libros de Laura Ingalls Wilder, sigue la vida de una familia pionera que busca establecerse en la América rural del siglo XIX, específicamente en Walnut Grove, Minnesota. Con su mensaje de valores familiares y superación, la serie original conquistó al público durante décadas.

Sin embargo, el anuncio del regreso de La familia Ingalls no estuvo exento de controversia. La periodista y comentarista política estadounidense Megyn Kelly generó revuelo al publicar un tuit en el que pedía a Netflix que no hiciera una versión “despierta” de la serie, en referencia a la denominación "woke" que la ultraderecha asignó al progresismo.

Qué significa woke

El término woke proviene del verbo inglés wake (despertar) y hace referencia a la conciencia social sobre problemáticas como el racismo, la igualdad de género, los derechos LGBTIQ+ y el cambio climático. Según el Diccionario de Oxford, la palabra describe a quienes están informados sobre cuestiones sociales y políticas, aunque en algunos contextos se usa de manera despectiva para criticar a aquellos que, según sus detractores, exageran o imponen ciertas posturas sin generar cambios reales.

El comentario de Megyn Kelly sobre La familia Ingalls no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones. Una de las voces más contundentes fue la de Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la serie original y hoy, a sus 60 años, sigue siendo un referente para los fanáticos.

Desde su cuenta de Instagram, Gilbert respondió con firmeza: “Aparentemente, Megyn tuiteó (no estoy en esa plataforma) pidiendo que Netflix no 'despertara' su remake de Little House… Vuelve a ver el original. La televisión no se pone mucho más ‘woke’ de lo que lo hicimos nosotros”.

Además, la actriz destacó que la serie de los años 70 y 80 ya abordaba temas sociales profundos: “Hablamos sobre racismo, adicción, nativismo, antisemitismo, misoginia, violación, abuso conyugal y muchos otros temas ‘woke’ antes de que existiera esa palabra”, señaló.

Cómo será la nueva versión de La Familia Ingalls

Según Netflix, la remake de La familia Ingalls tendrá un enfoque moderno sin perder la esencia de la historia original. “Será en parte un drama familiar esperanzador, en parte un relato épico de supervivencia y en parte una historia de los orígenes del Oeste americano”, describieron los productores.

Aún no se confirmó el elenco ni la fecha de estreno, pero la expectativa es alta. La serie original, protagonizada por Michael Landon, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson, Karen Grassle y las mellizas Lindsay y Sidney Greenbush, fue un clásico de la televisión en Argentina, transmitido por Canal 13 en las décadas de 1970 y 1980. Ahora, solo queda esperar para ver cómo Netflix reimagina esta historia y si logra conquistar tanto a nuevas audiencias como a los fanáticos de siempre.