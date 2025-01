Furor por la miniserie de Netflix con Soledad Villamil basada en un best seller de Harlan Coben.

Netflix reveló el primer avance y anuncia la fecha de estreno de Atrapados, la nueva miniserie hecha en Argentina basada en la novela de Harlan Coben y filmada en San Carlos de Bariloche. El thriller protagonizado por Soledad Villamil, cuenta la historia de una periodista reconocida por atrapar criminales, quien investiga la desaparición de una joven y, durante su búsqueda, desentraña misterios y sospechosos que se entrelazan.

La miniserie de 6 episodios, dirigida por Miguel Cohan (La misma sangre, Sin retorno, Betibú, El Reino) y Hernán Goldfrid (El jardín de bronce, Tesis de un homicidio), con producción de Vanessa Ragone, de Haddock Films (Elena sabe, El secreto de sus ojos), marca la primera producción de Harlan Coben en Argentina, sumándose a su colección de thrillers en Netflix, tales como Engaños, realizada en Gran Bretaña, y El inocente, hecha en España. Está protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann, con la participación especial de Matías Recalt. Completan el elenco: Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero. Estrena mundialmente en Netflix el 26 de marzo.

El anuncio llega pocas semanas después del estreno de Me haces falta, la serie limitada inspirada en la novela de Harlan Coben Missing You, que se lanzó el 1ro de enero e ingresó en el puesto N°1 del Top 10 Global de Netflix. Atrapados es uno de los 13 títulos del autor best seller que tendrá su adaptación en Netflix. Coben continúa expandiendo su universo narrativo, participando también como productor ejecutivo mientras trabaja con guionistas locales de todo el mundo para llevar sus novelas a la pantalla. Los títulos de Harlan Coben actualmente disponibles en Netflix incluyen: Me haces falta, Engaños, Por Siempre jamás, No hables con extraños, Quédate cerca, El inocente, Ni una palabra, Bosque adentro y Safe.

"Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma", reza la sinopsis de Atrapados, súper producción argentina que será uno de los platos fuertes de la plataforma este año. Además, completan el reparto: Maite Aguilar, Victoria Almeida, Patricio Aramburu, Tania Casciani, Pablo Cura, Germán de Silva, Alián Devetac, Juan Eriji, María Figueras, Sofía Guerschuny Pesci, Emma Longhi, Bárbara Massó, Martín Miller, Amanda Minujín, Lautaro Moran, Alexia Moyano, Patricio Rodríguez, Paula Thieberger, Eva Bianco, María Ucedo.

Quién es Harlan Coben

Con más de 85 millones de libros vendidos en todo el mundo, Harlan Coben es el autor número uno en ventas según el New York Times, con más de 35 novelas, incluyendo Engaños, No se lo digas a nadie, Te encontraré y la popular serie de Myron Bolitar. Sus libros han sido publicados en 46 idiomas en todo el mundo. Coben es el creador y productor ejecutivo de varias series de Netflix como Engaños, No hables con extraños, Quédate cerca, Safe, Bosque adentro, El inocente, Ni una palabra y Por siempre jamás. Harlan también es el fundador de Final Twist Productions.