Netflix refinancia parte de préstamo puente de 59.000 millones de dólares vinculado a operación con Warner Bros

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración del logo de Netflix

Netflix ‍refinanció una parte de su préstamo puente de 59.000 millones de dólares para respaldar su ‍posible adquisición de los ⁠estudios de cine y televisión y los activos de streaming de Warner Bros Discovery, según una notificación regulatoria presentada el lunes.

El gigante del streaming, que se prepara para una de las mayores operaciones de medios de comunicación de la historia, obtuvo una línea de crédito renovable de 5.000 millones de dólares y ‌dos préstamos a plazo de 10.000 millones ⁠de dólares de disposición diferida, ⁠lo que deja unos 34.000 millones de dólares de la línea puente para sindicar.

Los ingresos se utilizarán para ‍pagar la parte en efectivo de la operación, las comisiones y gastos relacionados, ⁠y también podrán utilizarse ‌para refinanciación y fines corporativos generales.

Netflix ganó una subasta competitiva por los activos, superando las ofertas rivales, incluida una oferta no solicitada de 108.400 millones de dólares en efectivo de Paramount Skydance, que ‌proponía ‌30 dólares por acción por la totalidad de Warner Bros Discovery.

Aunque el directorio de Warner Bros dijo que la propuesta de Paramount ofrecía un mayor valor inmediato, reiteró su ​apoyo al acuerdo con Netflix, citando beneficios estratégicos superiores y seguridad de financiación.

Se espera que el acuerdo, que incluye HBO y HBO Max, se cierre después de que Warner Bros escinda su unidad Global Networks en el tercer trimestre de 2026.

La compañía anunció la escisión ‍a mediados de 2025 para separar los activos de streaming y estudios de alto crecimiento de sus redes heredadas, permitiendo a cada negocio seguir estrategias centradas y desbloquear el valor para los accionistas.

Netflix había obtenido ​inicialmente un préstamo puente de 59.000 millones de dólares el 4 de diciembre para asegurar la financiación de su ​oferta por Warner Bros Discovery.

Los préstamos puente suelen utilizarse para proporcionar financiamiento a corto plazo para ⁠grandes transacciones y posteriormente se sustituyen por deuda a más largo plazo y más barata.

Con información de Reuters