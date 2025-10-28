Task es la nueva serie protagonizada por Mark Ruffalo.

El influencer de cine Javi Ponzo hizo una nueva recomendación en su cuenta de Instagram, en la que se refirió a una serie disponible en el catálogo de HBO Max. Se trata de Task, una ficción de siete capítulos protagonizada por Mark Ruffalo cuya trama tiene atrapados a miles de usuarios.

Task es una miniserie estadounidense de drama criminal creada y escrita por Brad Ingelsby para HBO, que se estrenó el 7 de septiembre. Además de Mark Ruffalo, el elenco está compuesto por Tom Pelphrey, Emilia Jones, Thuso Mbedu, Raúl Castillo, Jamie McShane, Sam Keeley, Fabien Frankel, Alison Oliver, Silvia Dionicio y Martha Plimpton.

"Es una de las mejores miniseries del año. Te aviso, arranca precalentando motores pero toma una intensidad genial. El final es muy bueno", escribió Ponzo en su posteo de Instagram. Y luego hizo una breve sinopsis: "Tiene lugar en los suburbios obreros de Filadelfia y sigue a un agente del FBI al mando de un grupo especial. Su objetivo es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas protagonizados por un incauto cabeza de familia. Si ya la viste, contame qué te pareció".

En un principio, el papel principal de Task iba a ser interpretado por Michael Keaton pero, tras su salida por compromisos de agenda, Ruffalo fue confirmado en junio de 2023 como protagonista de la producción. Al mismo tiempo, la filmación principal dio inicio en marzo de 2024 y tuvo lugar en distintas locaciones del condado de Delaware y en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania.

Escena de Task.

Elenco completo de Task, la serie furor de HBO Max