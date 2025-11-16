Quién es Anaïs, la hija de Noel Gallagher que reunió a Oasis y está con ellos en Argentina

Oasis se encuentra en Buenos Aires y no deja de causar furor entre los fanáticos de Argentina. Los hermanos Gallagher se subieron este fin de semana al escenario en el estadio Monumental, tras quince años de tocar separados. Una de las cosas que llamó la atención fue la presencia de Anaïs, la hija de Noel Gallagher, artífice del regreso de la banda.

Por qué se considera que Anaïs Gallagher reunió a Oasis

Según trascendió la joven modelo de 25 años -hija de Noel y su primera esposa Meg Matthews- logró que su padre se acercará a Liam tras el final del segundo matrimonio del guitarrista con Sara MacDonald.

Anais fue quien gestionó el primer acercamiento entre Liam y Noel tras años de separación

Los medios británicos aseguran que Anaïs notó el deseo de Noel de volver a tener una relación con Liam y Paul, tras años de distanciamiento, por lo que habría facilitado el primer contacto, ya que ella tiene una buena relación con sus primos, es decir, los hijos de Liam. Así, la joven modelo tuvo un rol esencial en el regreso de Oasis e incluso acompaña a los hermanos en la gira mundial Live ’25.

Quién es Anaïs Gallagher: a qué se dedica la hija de Noel

Anaïs Gallagher se dedica al modelaje desde muy joven y también es fotógrafa. La joven británica trabaja con varias marcas y es influencer en redes sociales: solo en su cuenta de Instagram tiene más de 400 mil seguidores.

Al igual que su padre Noel Gallagher, Anaïs fue a visitar el Cementerio de la Recoleta. La fotógrafa compartió en su cuenta de Instagram una foto de la tumba de Eva Perón, uno de los puntos más importantes del recorrido histórico por el museo.

Anaïs visitó el Cementerio de la Recoleta y subió una foto de la tumba de Eva Perón

En las últimas horas, se encontró con algunos fanáticos de su padre en la calle, se acercó a saludar, charló unos minutos y hasta se sacó fotos. Incluso compartió en redes sociales un video bailando un remix de la canción No llores por mi Argentina del musical Evita. Se la vio muy entusiasmada con el país y con el público argentino durante los shows de Oasis.