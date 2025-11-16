Emoción absoluta: así fue el homenaje de Oasis a Diego Armando Maradona

Oasis homenajeó a Diego Armando Maradona en el Monumental.,

Oasis dio la primera de sus dos shows en el estadio Monumental de la Ciudad de Buenos Aires y allí homenajeó a Diego Armando Maradona, a solo diez días del quinto aniversario de la muerte del futbolista. La banda de britpop emocionó a todos los presentes con su tributo, que se dio cuando comenzó a sonar el hit Live Forever.

El homenaje se basó en una imagen del rostro de Maradona tomada en primer plano, proyectada en la pantalla gigante que se extendió detrás de los músicos. Mientras coreaban las estrofas de la icónica canción de Oasis, las 70 mil almas que coparon el estadio ubicado en el barrio de Núñez conectaron con la figura del futbolista, expandida a través de los leds dispuestos por los Gallagher.

Videos del homenaje se replicaron al instante en Twitter e Instagram, donde usuarios de Argentina y del exterior compartieron el momento desde distintos ángulos. Las redes se llenaron de elogios a la banda británica por dedicarle un tributo al ícono del fútbol argentino, un gesto que conmovió a miles de fanáticos.

El show significó la primera presentación en Sudamérica del Live ’25 Tour, la gira que este año volvió a posicionar a Oasis en los grandes estadios. En el Monumental, la lista de temas apeló de lleno a la nostalgia y a los clásicos que marcaron a más de una generación: Hello, Acquiesce, Morning Glory, Some Might Say, Bring It On Down, entre muchos otros, hicieron vibrar y cantar a coro a todo el estadio.

Diego Armando Maradona.

Los cambios en el transporte público y en el tránsito porteño por los shows de Oasis

La Línea D del subte opera este fin de semana con un horario prolongado hasta la 1:30 de la madrugada. El acceso está habilitado únicamente en Congreso de Tucumán, mientras que las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio funcionan solo como puntos de descenso.

Al mismo tiempo, la Dirección de Tránsito porteña implementó cortes y desvíos en varias calles cercanas al Estadio Monumental, debido a los conciertos que Oasis ofrecen en Buenos Aires. Estas medidas buscan ordenar la circulación y facilitar el ingreso y egreso del público.

Estos son los horarios de los cortes parciales en las inmediaciones del Monumental

Corte parcial de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Monroe y Av. Guillermo Udaondo.

Horario: Jueves 13 de noviembre desde las 13 hasta las 22 h del lunes 17.

Corte total del perímetro comprendido entre la Av. De Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe.

Corte total de la Av. Guillermo Udaondo entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Colectora Int. Cantilo.

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.

Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo.

Horario: Viernes 14 de noviembre desde las 8 hasta las 2 h del domingo 16.