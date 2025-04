La sorpresiva colaboración entre dos "enemigos" musicales.

Lali Espósito regresa con todo. La diva pop compartió hace algunos días la portada de su nuevo disco, el nombre y ahora se dio a conocer el tracklist del mismo. Esto, causó un enorme revuelo en las redes sociales porque entre las colaboraciones destacadas del álbum musical se encuentra una con alguien con la exCris Morena tuvo una pelea pública hace algunos años.

"No vayas a atender cuando el demonio llama" es el nombre del disco que llega dos años después de Lali y que se convertirá en ell sexto LP de su carrera. El mismo estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 29 de abril y contará con 15 canciones entre las cuales se destacan tres colaboraciones: la ya conocida "Mejor que vos" con Miranda, un sencillo junto a su colega y amigo Dillom, y una canción junto al trapero Duki. Esto último, llamó la atención de sus fanáticos quienes recordaron un viejo cruce viral entre el referente urbano y la estrella pop.

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Duki fue en 2018. El aquel entonces, el actual novio de Emilia Mernes habló sobre la artista en una entrevista con Rolling Stone: “Y a la presidenta de Universal le dije: ‘Mirá, la voy a hacer corta: yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Yo soy un pibe que viene de no tener nada, y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Yo tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo’".

Las polémicas delcaraciones de Duki en Rolling Stone sobre Lali Espósito.

Ante sus dichos, que se volvieron virales, Espósito salió a responderle sin filtro a través de su cuenta de Twitter: “Avísenle a Duki que yo también nací con MUCHA hambre por eso llegué a donde llegué. Tampoco busqué fama. Vino! Y yo también le digo al presidente de Sony Music a dónde quiero llegar. Saludos”.

Lali le respondió a Duki a través de su cuenta de Twitter.

Tracklist completo de "No vayas a atender cuando el demonio llama" de Lali Espósito

El nuevo álbum de Lali Espósito contará con 15 canciones y tres colaboraciones muy importantes que ya fueron reveladas en el canal de Spotify de la cantante:

Popstar

Lokura

No me importa

Plástico - Ft. Duki

Tu novia II

Morir de amor

Mejor que vos - Ft. Miranda!

No hay héroes

Sensacional Éxito

Sexy

Fanático

Perdedor

33 - Ft. Dillom

Pendeja

Fin de transmisión

Nueva fecha de Lali Espósito para Vélez 2025: los precios

Para el nuevo show del 6 de septiembre, anunciado recientemente, las entradas ya están a la venta a través de Enigma Tickets y se puede abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia Visa. Los precios de las entradas varían según la ubicación y oscilan entre los siguientes montos: