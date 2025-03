Fuerte revelación: una de las enemigas de Milei lo supera en imagen positiva

Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que la artista Lali Espósito tiene una imagen positiva superior a la del presidente Javier Milei, quien la atacó públicamente en más de una ocasión.

La encuesta de Zuban Córdoba fue respondida por 1.600 personas mayores de 16 años entre el 12 y el 14 de marzo. Según informó la consultora, el margen de error es de +/- 2,45%.

Según reveló la consultora, la negativa es del 32,1%, el 6,1% no la conoce y el 11,2% no tiene una opinión formada. Por otro lado, Milei tiene una imagen positiva del 41,1% y una imagen negativa del 58,5%.

Qué dijo Lali sobre los ataques de Milei

Después de las elecciones PASO de 2023, Lali calificó de "peligroso" y "triste" el triunfo del libertario Milei. Desde ese momento, tanto el Presidente como los trolls que tuitean a su favor comenzaron un ataque sin precedentes para con una cantante.

Ahora, Espósito se refirió a esas declaraciones en su reciente entrevista en Gelatina: "Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. En ningún momento me arrepentí ni quise ir para atrás. Nunca voy a pensar que una expresión es un error. Se armó un lindo quilombo", sostuvo en alusión a su tweet. Y sumó: "Creo que lo que me parece más evidente es que tal vez represento todo eso, algo que demuestran día a día, que odian: soy mina y soy exitosa, entonces ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que sea mina y me vaya bien".

"Y enfatizo en lo de mujer porque el Presidente siempre se expresó de una manera muy chota conmigo o con María Becerra, y nunca se expresó así con algún compañero varón que hizo declaraciones en su contra. Jode que sea una mina que se expresa. Y también necesitan colocarte en un lado, y me dicen kirchnerista, ellos no pueden creer que me exprese y diga que me parece peligroso y triste lo que hace. No tiene sentido colocarme a mí como la enemiga, yo soy una ciudadana que puede opinar", agregó su descargo Lali. Y siguió: "Es grave que violencia baje desde el primer mandatario, eso es feo. Pero que me 'bardeen' unos pibes en Twitter... la verdad que no me pasa nada".