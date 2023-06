Gladys "La Bomba" Tucumana se despide de los escenarios: llora la música

Gladys "La Bomba" Tucumana atraviesa un mal momento y tomó la drástica decisión de cancelar sus shows musicales. El problema de salud que transita la cantante y figura de la música tropical.

Gladys "La Bomba" Tucumana afronta una situación muy angustiante. En las últimas horas, se confirmó que la cantante y figura de la música tropical tomó la fuerte decisión de despedirse de los escenarios, por lo que estará alejada de la música.

Desde LRP Producciones, encargados de prensa de "La Bomba" Tucumana, emitieron un duro comunicado en el que informaron que el show de la mujer de 58 años en el Gran Rex se encuentran cancelados. La artista de temas como "La pollera amarilla", "A quién doy mi amor" y "Suavecito, suavecito", entre otros, tenía previsto tocar el próximo 25 de agosto en el mencionado teatro.

"Lamentablemente, esta decisión se ha tomado debido a razones ajenas tanto al artista como al teatro, y se ha convertido en una situación inevitable e imprevista", indicaron desde la mencionada productora. Asimismo, precisaron que "tanto Gladys 'La Bomba Tucumana' como el equipo de producción se encuentran consternados por esta circunstancia y desean expresar sus más sinceras disculpas a todos los fanáticos que esperaban ansiosos disfrutar de su espectáculo".

El comunicado de la prensa de Gladys "La Bomba" Tucumana.

Por otro lado, en LRP Producciones señalaron que la cantante está en un "momento difícil", aunque no especificaron demasiados detalles de lo que le pasó. Lo cierto es que, hace unas semanas, la propia artista brindó una entrevista en la que contó cuál es el problema de salud que transita. Y agregaron: "Tanto el artista como el equipo de producción están comprometidos en ofrecer un espectáculo de calidad y esperan poder reprogramar el evento en un futuro próximo".

Qué pasará con las entradas que fueron vendidas para el recital de "La Bomba Tucumana" en el Gran Rex

Según precisaron en el mencionado comunicado, "la devolución de las entradas adquiridas se llevará a cabo mediante el mismo canal por el cual fueron adquiridas". Y resaltaron: "El equipo de gestión de Gladys La Bomba Tucumana trabajará en estrecha colaboración con el Teatro Gran Rex para facilitar este proceso y garantizar que todos los compradores reciban su reembolso de manera oportuna".

La Bomba Tucumana, en su peor momento: "Sensación de muerte"

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Gladys "La Bomba" Tucumana reveló su actual estado de salud estableciendo un paralelo con "La Princesita": “Yo estoy igual. La estoy pasando re mal, pensás que te vas a morir. No tengo muchas ganas de exteriorizarlo”. Además, "La Bomba" deslizó que está medicada y con tratamientos psicológico y psiquiátrica desde principios de año.

“Te agarran ataques de pánico, se me pasan millones de cosas por la cabeza, es una sensación de muerte. Estoy en tratamiento hace tres meses, de vuelta, porque no es la primera vez”, agregó la cantante tropical. Por otro lado, se animó a compartir el tratamiento que está siguiendo para frenar su sufrimiento: “Tengo unas gotitas para salir de los ataques de pánico que me dan. A veces estoy viajando en una gira, y no sé si subirme al avión o no. Yo le digo a mi doctora que no quiero tomar nada, pero lo mínimo es por ocho meses. Lo más recurrente es pensar cosas feas, se te va la memoria y pensás que te vas a caer muerto”.

Para cerrar con su duro testimonio, Gladys habló de la soledad a la que suelen enfrentarse los artistas durante las giras y no pudo evitar quebrarse en lágrimas: “Siempre hay soledad, porque tenemos que estar alejados de la familia. Es tan horrible, después del show, no hay nada”.