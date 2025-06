Germán 'Tripa' Tripel rompió el silencio sobre la vuelta de Mambrú.

Después de las declaraciones de Gerónimo Rauch sobre la posibilidad de un regreso de Mambrú, la banda que se separó hace 20 años, Germán ‘Tripa’ Tripel rompió el silencio y expresó su entusiasmo por la idea de reunirse con sus ex compañeros.

En una entrevista reciente con TN Show, el artista se mostró abierto a la posibilidad, aunque aclaró que, por el momento, no existen planes definitivos para una reunión: “Por ahora no volvemos, pero me encantaría”, afirmó. Tripel compartió la misma emoción que su colega, y dejó entrever que la química con los miembros del grupo aún está presente, lo que haría que el regreso sea una experiencia especial.

La noticia de un posible regreso de Mambrú fue anunciada por Rauch, quien comentó en ReDespiertos (TN) que el grupo podría reunirse en algún momento para un show. “Yo creo que nos merecemos un encuentro. Ojalá algún día podamos hacerlo”, expresó Gerónimo, quien recordó un reencuentro más informal con los miembros de la banda en 2024. Aseguró que, aunque estaba en Bilbao en ese momento, se sintió emocionado al ver a sus compañeros juntos y compartiendo ese revival del grupo. Rauch también explicó que la premisa para cualquier posible reencuentro sería sentarse a charlar, ver cómo abordan las canciones ahora, y ver si aún existe esa “chispa” que los unió en su época dorada.

El regreso de Mambrú es un tema que genera grandes expectativas entre sus fans, quienes siguen recordando los éxitos del grupo de pop, especialmente por los 20 años de su despedida. Aunque no hay confirmaciones de fechas ni proyectos concretos, tanto Tripel como Rauch coincidieron en que sería un lindo reencuentro si llega a ocurrir.

Uno por uno, qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú

Germán Tripel siguió su carrera en la música y amplió sus horizontes al incorporar la comedia musical. Además, participó en películas como “Pendeja, payasa y gorda”, “The Informers” y “El desafío”. También formó parte del elenco en las series “Soy Luna” y “Millennials”. Actualmente, conduce junto a su esposa Florencia Otero el programa “Puente Musical”, por El Nueve.

Por su parte, Gerónimo Rauch quiso probar suerte en el exterior y se consagró como cantante solista en Europa, radicado en España. También triunfó en su paso por Londres donde se animó a la comedia musical y llegó a Broadway. Recientemente, tuvo una presentación en el Teatro Colón junto a Virginia Tola.

La última reunión de Mambrú fue en 2022.

Emanuel Ntaka decidió bajar su exposición luego de la separación de la banda, pero lanzó su disco “No pares,” en Spotify, y se volcó hacia la producción musical. Además, encontró su camino detrás de reivindicar la lucha histórica de sus antepasados para lograr valorizar el aporte de africanos y afrodescendientes con la música.

Pablo Silberberg formó el dúo “Inmigrantes” junto a su hermano Carlos, con quienes tienen cuatro discos editados. Presentaron su último disco, “America”, en marzo en Muta Bar acompañados por Nahuel Martorelli en la batería y Leo Cappucio en el bajo.

Milton Amadeo, por su parte, continuó componiendo música y protagoniza presentaciones en el Espacio Cultural Borges junto a Martín Scalise. Además, se convirtió en padre a principios de 2022 con su pareja Jessi Conenna.