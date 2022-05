El regreso de Mambrú: la palabra de Gerónimo Rauch

Los cinco artistas compartieron las imágenes del encuentro que hizo ilusionar a todos los fans.

A través de las redes sociales, Gerónimo Rauch, Germán "Tripa" Tripel, Pablo Silberberg, Milton Amadeo y Emanuel Ntaka, sorprendieron a sus seguidores con imágenes del reencuentro de Mambrú. Los artistas, sin querer, hicieron explotar las redes con el pedido de los seguidores de volver a verlos juntos una vez más. Los cantantes se sorprendieron por la repercusión de la reunión que compartieron anoche. Uno de ellos habló al respecto.

Todos los exintegrantes de Mambrú hicieron hincapié en que están a punto de cumplirse 20 años del lanzamiento de la banda. Este hecho hizo ilusionar a los fanáticos del inolvidable quinteto que no tardaron en inundar las redes con recuerdos de cuando fueron a verlos en vivo: fotos, entradas que atesoraron todo este tiempo y algunas anécdotas del momento en que conocieron a los artistas.

Gerónimo Rauch manifestó que no van a volver, que no existe esa posibilidad y que ninguno de ellos quiere hacerlo. De esta forma el artista dejó en claro que por el momento no tienen en mente volver a pisar un escenario juntos para recordar las canciones de Mambrú. Como si eso fuera poco, el cantante que actualmente vive en Madrid, expresó que en caso de que todos esten de acuerdo en armar un show, lo haría sólo por amistad.

Por otro lado, Gerónimo Rauch dejó en claro que lo más importante desde su punto de vista es que haya química, ya que sin eso no hay nada. El artista manifestó: "Lo de mambru me ha explotado las redes". Así quedó claro que tanto a él como a sus excompañeros de Mambrú, la repercusión de las publicaciones los tomó por sorpresa ya que lo hicieron a modo de diversión y lo que generó en los fanáticos los superó.

El detalle que revela una posible vuelta de Mambrú

Si bien ninguno de ellos manifestó que estuvieran en mente hacer un nuevo show de Mambrú, la publicación de Emanuel Ntaka dejó la puerta abierta a la interpretación de que eso puede llegar a suceder. Junto al remake de las fotos que hicieron juntos, el cantante escribió: "20 años! Nos vemos pronto!!". Lo que generó que los seguidores se alegren con el posible regreso.

Por el momento no hay nada confirmado, sólo la motivación de los fanáticos. Lo cierto es que en octubre Mambrú cumple 20 años desde que se lanzó al mundo de la música donde marcó un antes y un después. Prueba de eso es que dos décadas más tarde sigue generando furor entre los fans.