El supuesto chat comprometedor de Ciro Martínez que se volvió viral: "Se me cayó un ídolo"

Una fan de Ciro Martínez le hizo un pedido al cantante y quedó desilusionada con la respuesta. Compartió la captura de pantalla del chat en Twitter y se volvió viral.

Ciro Martínez despertó furor en las redes y no precisamente por el anuncio del show que dará con su banda, Ciro y Los Persas, en el estadio de Vélez. Una fan compartió en Twittter un supuesto chat comprometedor con el músico y no tardó en volverse viral. "Se me cayó un ídolo", afirmó la joven.

Todo comenzó con un posteo de la usuaria @JazAlmonacid en la red social propiedad de Elon Musk. "Así quedé¿¿¿???? se me cayó un ídolo", escribió la chica junto a la captura de una conversación de Instagram con el cantante.

Según se puede apreciar en la imagen, Jaz ya había intercambiado mensajes con el exlíder de Los Piojos. Tal vez por eso se animó a hacerle un pedido especial para el cumpleaños de su madre, no obstante la respuesta que recibió la dejó sin palabras.

"Hola, Hola. Cómo estás todo bien? Escribía para pedirte un favorcito. Ahora el 4 de abril es el cumpleaños de mi madre (fan tuya desde siempre, te recuerdo jajaja) y quería saber si no me podías un videito saludándola", comenzó el chat. "Mi idea era hacerle un video de fotos de nosotras y al final como sorpresa y cereza de postre: tu videito saludándola", le explicó.

"Se llama Adriana, si no es mucho pedir, cantarle un pedacito de la canción "Te diría", que es su favorita de Los Piojos", añadió. "¿Y para mi nada?", le contestó Ciro. Sorprendida con la réplica, la joven pensó que quería dinero a cambio y le preguntó cuánto tenía que transferirle. Pero el músico fue terminante y cerró la conversación con un "Naa".

Una fan filtró un supuesto chat con Ciro Martínez y se volvió viral.

No obstante, más allá de la decepción que se llevó la joven con la negativa de Ciro, los usuarios de Twitter llenaron de comentarios el posteo por un mensaje antiguo que le había enviado el cantante de Ciro y Los Persas. "Gracias! Recién agradeciendo saludos entré y veo que tenés fotos por un cafecito", le escribió el músico junto a un emoji de diablito.

La publicación ya consiguió más de 20 mil "likes" y muchos usuarios le dieron rienda suelta a su creatividad con graciosos memes.

