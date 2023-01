El exlíder de Sex Pistols John Lydon presenta su candidatura para competir en Eurovisión

El exlíder de Sex Pistols John Lydon competirá para representar a Irlanda en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 con su banda Public Image Ltd (PiL), dijo el lunes el cantante de "Anarchy in the UK".

Lydon, más conocido como Johnny Rotten cuando lideró el movimiento punk rock de finales de la década de 1970, ha presentado una nueva canción de PiL, "Hawaii", que describió como una carta de amor a su esposa desde hace casi 50 años, Nora, que vive con alzhéimer.

PiL es uno de los seis artistas preseleccionados para representar a Irlanda, país natal de los padres de Lydon, en el concurso que se celebrará en mayo. Reino Unido, país natal de Lydon, acogerá el certamen anual en representación de Ucrania, ganadora en 2022, debido al conflicto que se vive en ese país.

"Está dedicada a todos los que pasan por momentos difíciles en el viaje de la vida, con la persona a la que más quieren", dijo Lydon, de 66 años, en su página web oficial de "Hawaii", que salió a la venta el lunes.

"También es un mensaje de esperanza de que, en última instancia, el amor lo conquista todo".

PiL competirá contra los otros aspirantes irlandeses el 3 de febrero, dijo la cadena nacional RTÉ. El Festival de la Canción de Eurovisión 2023 se celebrará en Liverpool el 13 de mayo.

Con información de Reuters