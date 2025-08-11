Conmoción en el mundo de la cuarteto por el accidente que sufrió un famoso cantante en pleno show.

El cantante de una de las bandas más importantes de cuarteto en el país sufrió un terrible accidente en pleno show. En medio del recital, el músico tuvo que ser asistido y, además de no poder continuar con el evento, tuvo que cancelar las otras fechas que tenía pautadas.

Se trata de David Ortiz, el cantante de la banda cordobesa de cuarteto Dale Q' Va. Durante su recital del pasado sábado 9 de agosto en el escenario de Bomberos de San Francisco de la provincia de Córdoba sufrió una fuerte caída luego de que se desmoronara parte del escenario en donde estaba tocando. El video no tardó en volverse viral y generar gran preocupación.

Precisamente, el artista estaba cantando y bailando cuando las maderas del piso se vencieron y terminaron abriendo un gran agujero en el piso. De inmediato, el show fue cancelado y el cantante trasladado al hospital más cercano, donde le tuvieron que hacerle algunos puntos en la cabeza.

Qué dijo David Ortiz tras su accidente en el escenario

En la mañana del domingo, posterior a la caída del cantante, Ortiz escribió en sus historias de Instagram para tranquilizar a sus fanáticos. "Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse".

Asimismo, desde las redes sociales del grupo musical agradecieron el acompañamiento y apoyo: "Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud". Desafortunadamente, la banda también informó que el baile programado para este domingo en Sumampa también queda suspendido.