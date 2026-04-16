Propuesta de Reino Unido de cobrar a turistas por visitar museos desata una oleada de críticas

FOTO DE ARCHIVO: Personas caminan frente al Museo Británico en Londres

El Reino Unido está considerando la posibilidad de cobrar entradas a los turistas que visiten algunos de los museos más famosos de ‌Inglaterra, una propuesta que ha ‌suscitado críticas por parte de grupos y países defensores de la restitución, mientras que los objetos en litigio siguen expuestos.

La entrada gratuita a los museos y galerías nacionales de Reino Unido fue introducida en 2001 por el ex primer ministro laborista Tony Blair, en un intento por hacer la cultura más accesible para todos.

El mes pasado, el Gobierno del Reino Unido ​anunció que colaboraría ⁠con el sector museístico para estudiar los posibles beneficios de cobrar a ‌los visitantes internacionales en los museos nacionales, incluyendo cómo esto ⁠podría apoyar al sector artístico. Según afirmó, ⁠ofrecería información actualizada sobre la consulta antes de que finalice el año.

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Sin embargo, la propuesta se enfrenta a una fuerte reacción en medio de crecientes ⁠llamamientos en todo el mundo para que los objetos sean devueltos ​a sus comunidades o países de origen.

Aunque se ‌han realizado algunos esfuerzos para abordar esta ‌cuestión de larga data, tanto los objetos como los restos humanos ⁠sustraídos durante la era colonial siguen conservándose en diversos museos de toda Europa. Algunas reclamaciones de larga data sobre objetos que afectan al Museo Británico incluyen las esculturas del Partenón de Grecia, conocidas como los mármoles ​de Elgin, ‌y los bronces de Benín de Nigeria.

El Museo Británico ha afirmado anteriormente que el valor de su colección reside en permitir que millones de visitantes comprendan las culturas del mundo y cómo están interconectadas.

TARIFAS DE ENTRADA AGRAVAN DESIGUALDADES EXISTENTES

Ghana, que tiene algunas vestimenta ⁠y otros objetos en instituciones británicas, afirmó que cobrar a los visitantes extranjeros por ver dichos objetos plantea cuestiones de "justicia", especialmente cuando las discusiones sobre la restitución siguen en curso, dijo a Reuters el ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa.

La propuesta, de aplicarse, sería "poco ética", afirmó Eric Phillips, vicepresidente de la comisión de reparaciones de la Comunidad del Caribe, un bloque de 15 Estados ‌miembros que incluye a Jamaica y Barbados.

"¿Por qué tenemos que pagar para ver nuestro patrimonio?", preguntó Phillips.

Arley Gill, presidente del comité nacional de reparaciones de Granada, afirmó que la prioridad debería ser devolver los objetos a sus "legítimos propietarios".

Open Restitution Africa (ORA) señaló que los africanos y otras personas ya se enfrentan a barreras ‌para acceder a los objetos sustraídos de sus países y conservados en museos occidentales, entre ellas los requisitos de visado y los costos de viaje.

"La introducción de ‌tarifas de entrada ⁠agrava aún más estas desigualdades", señaló ORA.

Por su parte, la organización sin ánimo de lucro Restitution Study Group, con sede ​en Estados Unidos, señaló que una exención de la tarifa para este tipo de visitantes sería un "gesto significativo".

El Gobierno se negó a comentar las críticas.

Con información de Reuters