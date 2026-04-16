La UE dice que Google debería permitir el acceso a los datos a los motores de búsqueda de terceros

Imagen de archivo del logotipo de Google en un centro de investigación de la compañía en Mountain View, California, EEUU.

​La Comisión Europea dijo el jueves que ha propuesto que Google permita a los motores de búsqueda ‌de terceros acceder a ‌sus datos de búsqueda, incluidos los de los chatbots de inteligencia artificial con funciones de búsqueda, para cumplir con la Ley de Mercados Digitales.

Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, afirmó que el gigante tecnológico luchará contra estas medidas, ya que ​en su opinión ⁠van demasiado lejos y pondrían en peligro la ‌privacidad de los usuarios.

"Cientos de millones de europeos ⁠confían en Google para sus ⁠búsquedas más sensibles —incluidas preguntas privadas sobre su salud, su familia y sus finanzas— y la propuesta de la Comisión ⁠nos obligaría a entregar estos datos a terceros, ​con protecciones de privacidad peligrosamente ineficaces", ‌afirmó en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las medidas ‌propuestas por la Unión Europea abarcan el alcance, los ⁠medios y la frecuencia de los datos de búsqueda que Google debe compartir, medidas para garantizar el anonimato de los datos personales, los procesos que rigen ​el acceso ‌de los beneficiarios a los datos de búsqueda y los parámetros para fijar los precios de dichos datos, según la Comisión.

"El objetivo de las medidas es permitir que los motores de búsqueda ⁠en línea de terceros, o 'beneficiarios de datos', optimicen sus servicios de búsqueda y compitan con la posición de Google Search", señaló la Comisión.

Las partes interesadas tienen hasta el 1 de mayo para presentar sus opiniones sobre las medidas propuestas, y la decisión final se tomará en julio.

Google, el ‌motor de búsqueda más popular del mundo, fue acusado en marzo de 2025 de infringir la Ley de Mercados Digitales. Ha presentado sus propias propuestas para apaciguar a sus rivales y a los reguladores de la UE, pero ‌estos se han quejado de que las medidas son insuficientes.

Google acumula 9.710 millones de euros (11.430 millones de dólares) en multas desde ‌2017 por ⁠diversas infracciones de la legislación antimonopolio en Europa. Las multas por incumplimientos de la Ley ​de Mercados Digitales pueden ascender hasta el 10% de los ingresos anuales globales de una empresa.

(1 dólar = 0,8493 euros)

Con información de Reuters