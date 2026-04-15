Ucrania recuperó 50 km² de territorio en marzo, según el jefe del Ejército

Imagen de archivo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, coronel general Oleksandr Syrskyi, durante una reunión con el presidente Volodímir Zelenski en Kiev, Ucrania.

Ucrania ​recuperó en marzo el control de casi 50 km² de su territorio, que estaba ‌en manos de Rusia, ‌según declaró el miércoles el jefe del Ejército, Oleksandr Syrskyi, consolidando así los avances logrados desde principios de año.

Añadió que, con el cambio de las condiciones meteorológicas, las fuerzas de Moscú han intensificado sus operaciones ofensivas y las ​están llevando a ⁠cabo a lo largo de casi toda ‌la línea del frente, de 1.200 ⁠kms.

Syrskyi señaló que la zona ⁠alrededor de la asediada ciudad oriental de Pokrovsk, que Rusia lleva intentando capturar por completo desde ⁠mediados de 2024, fue uno de los ​escenarios de combate más intensos en ‌marzo. También destacó las ‌localidades de Oleksandrivka, Kostiantynivka y Lyman, en ⁠el sureste y el este, como los puntos "más candentes" durante el mes.

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Los contraataques ucranianos en el sureste estaban contribuyendo a desbaratar los esfuerzos ​rusos ‌en torno a Pokrovsk y la ofensiva rusa de primavera en general, según indicaron analistas militares.

Syrskyi afirmó la semana pasada que Ucrania ha recuperado el control de ⁠480 km² de territorio desde finales de enero, y el presidente Volodímir Zelenski describió a principios de este mes la situación en el frente como la mejor desde mediados del año pasado.

Para reducir la capacidad ofensiva de Rusia, las fuerzas ucranianas han ‌mantenido un ritmo elevado de ataques contra instalaciones militares, de la industria de defensa y de otro tipo en Rusia, afirmó Syrskyi.

En marzo, Ucrania atacó 76 objetivos de este tipo, incluidas 15 instalaciones ‌de la industria de refinería de petróleo, señaló.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra puertos, refinerías y plantas ‌de fertilizantes ⁠rusas en un intento por frenar los ingresos de Moscú procedentes de las ​exportaciones de materias primas, ya que la guerra de Irán ha disparado los precios mundiales.

Con información de Reuters