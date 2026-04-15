Delantero francés Ekitike se pierde el Mundial por una rotura del tendón de Aquiles: informes

El delantero francés Hugo Ekitike sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al Liverpool y al Paris Saint-Germain el martes, y se perderá el Mundial, según informaron el miércoles los periódicos franceses Le Parisien y L'Équipe.
El jugador de 23 años se tocó el tendón de Aquiles mientras el personal médico le atendía antes de ser retirado en camilla en Anfield, donde el Liverpool perdió por 2-0 en el partido de vuelta de cuartos de final, quedando eliminado de la competición con una derrota global por 4-0.
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
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Ekitike suma 17 goles en todas las competiciones esta temporada desde que el Liverpool lo fichó procedente del Eintracht de Fráncfort por 69 millones de libras esterlinas (93,58 millones de dólares) en julio.
El Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
(1 dólar = 0,7374 libras)
Con información de Reuters